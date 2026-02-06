Velez maakt de financiele details van transfer van Carrizo bekend

Ajax en Vélez Sarsfield hebben de details van de transfer van Maher Carrizo officieel bevestigd. De Argentijnse club maakt op X bekend dat Ajax bij de overgang van de buitenspeler in eerste instantie vijftig procent van de transferrechten heeft verworven. Die constructie biedt de Amsterdammers de mogelijkheid om dat aandeel geleidelijk uit te breiden.

Het percentage kan toenemen op basis van het aantal wedstrijden dat Carrizo speelt in het eerste elftal van Ajax. Voor elke reeks van 45 officiële duels is Ajax verplicht om tien procent extra van de transferrechten over te nemen. Daar staat een vast bedrag van 1,25 miljoen euro per tranche tegenover.

Ajax kan uiteindelijk maximaal negentig procent van de rechten van Carrizo in handen krijgen. Dat betekent dat de club nog vier keer een aanvullende betaling kan doen. In totaal zou Ajax daarmee maximaal vijf miljoen euro extra aan Vélez Sarsfield betalen bovenop het initiële bedrag.

Wanneer Ajax besluit het maximale percentage veilig te stellen, komt het totale transferbedrag uit op circa elf miljoen euro. Daarvoor moet Carrizo wel 180 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax spelen.