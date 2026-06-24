Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"
Joël Veltman is op zoek naar een nieuwe club, zo bevestigt de 34-jarige verdediger in een video op het YouTube-kanaal SuperSubs van SEG. De voormalig Ajacied kan vanwege een aflopend contract transfervrij vertrekken bij Brighton & Hove Albion.
"Het is spannend. Ik ben nog nooit transfervrij geweest. Dit is de eerste keer", reageert hij. "Wat gaat er komen? Het is spannend. Maar het is ook wel weer mooi. Ik train tijdens mijn vakantie keihard om fit te zijn. Ik sta open voor alles", vervolgt Veltman, die tot nu toe nog maar twee clubs achter zijn naam heeft staan.
"Ik heb eigenlijk alleen Ajax en Brighton gehad", blikt hij terug. "Ik ben geen clubhopper, al is daar niets mis mee of zo. Maar ik ben trouw. Nu zou ik nog wel een mooi avontuurtje aan willen gaan, waar dat dan ook is", aldus Veltman, die baalde van het gerucht dat zijn vrouw een terugkeer naar Nederland niet ziet zitten.
"Over mij kan je alles schrijven wat je wil. De grootste nietsnut: maakt me allemaal niets uit", benadrukt hij. "Er is genoeg waar ik nooit op heb gereageerd, maar als je over mijn vrouw of kinderen gaat schrijven... Misschien was dit wel de eerste keer ooit dat ik heb gereageerd op zoiets. Het triggerde iets in mij. Ik dacht: kom op jongens, hoe kan je zulke dingen verzinnen? Daarom reageerde ik. Ik weet natuurlijk ook wel hoe de media werken, maar ja", zucht Veltman.
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