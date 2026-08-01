Veltman gaat in op zijn toekomst: "Er is niks besproken met Ajax"
Joël Veltman lijkt voorlopig niet terug te keren bij Ajax. De verdediger traint momenteel mee met Jong Ajax om fit te blijven, maar wacht nog altijd op een nieuwe club. Een voorkeur voor een avontuur in Nederland of het buitenland heeft de transfervrije verdediger niet.
Hoewel Veltman de deur naar een rentree in Amsterdam niet volledig heeft gesloten, is er nog geen contact geweest met de clubleiding. De verdediger kwam technisch directeur Jordi Cruijff onlangs tegen op De Toekomst, maar van gesprekken over een terugkeer was geen sprake.
"Ik ben Jordi Cruijff wel tegengekomen op De Toekomst, maar dat was niet meer dan even ‘hallo en doei’ zeggen", vertelt Veltman aan ESPN. "Hij was druk met meetings en ik ging lunchen. De man is druk en dat snap ik ook. Ik doe gewoon mijn trainingen en ik zie wel wat op me afkomt."
Een terugkeer naar Ajax lijkt daardoor op dit moment niet realistisch. "Er is niets besproken met Ajax, dus op dit moment is dat zeker niet aan de orde." Toch merkt Veltman dat de sfeer rondom de club is veranderd. "Ik train nu mee met Ajax en de mensen die je spreekt, zijn erg positief. Er waait een frisse wind, de mensen worden weer wat positiever. Het was chaos en het gaat nu weer beter met de club. Het mooie is dat de mensen weer positief zijn. Dat is een belangrijk begin."
De 34-jarige verdediger is op zoek naar een nieuwe uitdaging na zijn vertrek bij Brighton & Hove Albion. Inmiddels krijgt hij weer meer aanbiedingen binnen. "Tijdens het WK was het vrij rustig, maar inmiddels gaat de telefoon weer een stuk vaker. Dat merkt mijn vrouw ook wel. Dat is alleen maar positief, want het betekent dat er beweging in zit."
Waar zijn toekomst ligt, weet Veltman nog niet. Zowel een Nederlandse als buitenlandse club behoort tot de mogelijkheden. "Ik sluit niets uit. Als het totaalplaatje klopt, grijp ik die kans met beide handen aan. Ik wil nog zó graag en ik kan nog zó graag. Of het nu binnen- of buitenland is, dat laat ik open."
Ook een overstap naar een andere Nederlandse topclub sluit hij niet volledig uit. PSV en Feyenoord worden genoemd, maar daar is hij momenteel niet mee bezig. "Daar kijk ik nu niet naar", lacht hij. "Als er een mooie club komt met een goed idee en een mooi project, dan ga ik daar serieus naar kijken", aldus Veltman.
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