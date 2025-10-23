'Veltman gaat nogmaals in op terugkeer Ajax': "Zit in m'n hoofd"

Joël Veltman had afgelopen zomer zomaar weer speler van Ajax kunnen zijn. Dat geeft hij toe in een interview eerder deze week. Hoewel de verdediger nog altijd uitkomt voor Brighton & Hove Albion, denkt hij al wel na over zijn nabije toekomst en zijn plannen voor na zijn actieve carrière.

Woensdagavond, voorafgaand aan de confrontatie tussen Ajax en Chelsea, sprak Veltman opnieuw over de mogelijkheden voor een terugkeer naar Amsterdam. Voor de microfoon van Ziggo zegt hij: "Natuurlijk zit het in m'n hoofd. Ik heb altijd nog contact met teammanagers en spelers, ook met de perschef. Contacten zijn er altijd, maar ik weet niet hoe het gaat lopen."

Tot slot zegt hij: "Ik heb nog een contract tot het einde van de zomer. Misschien wil Brighton wel door, maar daar moet ik ook nog een keuze in maken."