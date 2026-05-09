Veltman gevraagd naar PSV-interesse: "Wil het liefst naar Ajax"
Ajax krijgt mogelijk een bekende naam terug. Volgens Ajax-supporter Kokkie, van de podcast Kale & Kokkie, zou Joël Veltman graag terug willen keren naar Ajax. De 34-jarige verdediger speelt nu bij Brighton & Hove Albion. De afgelopen dagen werd hij ook genoemd bij PSV, maar volgens Kokkie is daar op dit moment nog niks van waar.
Kokkie verklaarde in de uitzending dat hij zelf contact had met Veltman over de PSV-geruchten: "Ik heb Joël even gebeld, het gevraagd en met hem gepraat. Geruchten houd je altijd, maar er is nog helemaal niks." Hij voegde daaraan toe dat er één club is waar Veltman het liefst heen wil: "Er is één club waar Joël het liefst naartoe wil en dat is Ajax."
Volgens de fan heeft Ajax baat bij spelers met veel ervaring: "Je hebt nu ervaren jongens nodig. Nu krijgen we honderdduizend mensen die niet de grootste fans van Veltman en Blind zijn, maar je hebt wat ervaren boys nodig in die selectie. Ik zou hem heel graag terug zien komen."
Een andere oud-Ajacied die regelmatig ter sprake komt, is Daley Blind, die momenteel bij Girona speelt. Over hem liet Hedwiges Maduro, die het Spaanse voetbal volgt, zich ook uit: "Hij speelt heel goed en is een van de beteren. Hij heeft ook heel veel wedstrijden in zijn benen."
"Afgelopen seizoenen heeft hij veel gespeeld bij Girona en Veltman bij Brighton ook." Maduro benadrukte het belang van routiniers in de Eredivisie: "Je moet spelers met ervaring hebben, maar ze moeten ook veel hebben gespeeld. Dan spelen ze in de Eredivisie heel makkelijk."
