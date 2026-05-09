Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Veltman gevraagd naar PSV-interesse: "Wil het liefst naar Ajax"

Joram
bron: Kale & Kokkie
Joël Veltman
Joël Veltman Foto: © Pro Shots

Ajax krijgt mogelijk een bekende naam terug. Volgens Ajax-supporter Kokkie, van de podcast Kale & Kokkie, zou Joël Veltman graag terug willen keren naar Ajax. De 34-jarige verdediger speelt nu bij Brighton & Hove Albion. De afgelopen dagen werd hij ook genoemd bij PSV, maar volgens Kokkie is daar op dit moment nog niks van waar.

Kokkie verklaarde in de uitzending dat hij zelf contact had met Veltman over de PSV-geruchten: "Ik heb Joël even gebeld, het gevraagd en met hem gepraat. Geruchten houd je altijd, maar er is nog helemaal niks." Hij voegde daaraan toe dat er één club is waar Veltman het liefst heen wil: "Er is één club waar Joël het liefst naartoe wil en dat is Ajax." 

Volgens de fan heeft Ajax baat bij spelers met veel ervaring: "Je hebt nu ervaren jongens nodig. Nu krijgen we honderdduizend mensen die niet de grootste fans van Veltman en Blind zijn, maar je hebt wat ervaren boys nodig in die selectie. Ik zou hem heel graag terug zien komen."

Een andere oud-Ajacied die regelmatig ter sprake komt, is Daley Blind, die momenteel bij Girona speelt. Over hem liet Hedwiges Maduro, die het Spaanse voetbal volgt, zich ook uit: "Hij speelt heel goed en is een van de beteren. Hij heeft ook heel veel wedstrijden in zijn benen." 

"Afgelopen seizoenen heeft hij veel gespeeld bij Girona en Veltman bij Brighton ook." Maduro benadrukte het belang van routiniers in de Eredivisie: "Je moet spelers met ervaring hebben, maar ze moeten ook veel hebben gespeeld. Dan spelen ze in de Eredivisie heel makkelijk."

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

0
Julian Rijkhoff

Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Ajax historie & oud-spelers Joel Veltman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Maarten Stekelenburg

Stekelenburg over kwalijk moment bij Ajax: "Ze namen niet op..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis

Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet

Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel

Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"

'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"

Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"

Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"

Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws