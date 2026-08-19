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Veltman haalt keihard uit naar fans van Ajax: "Ik heb me vergist"

Rik Engelbertink
bron: Instagram
Joël Veltman
Joël Veltman Foto: © Pro Shots

Joël Veltman irriteert zich flink aan de hevige kritiek op Youri Regeer. Op zijn verjaardag werd de middenvelder geconfronteerd met talloze haatreacties op Instagram, waarna hij zijn account zelfs afsloot. Veltman begrijpt daar helemaal niets van. 

Dinsdag vierde de middenvelder zijn 23ste verjaardag. Hij kreeg zó veel haatreacties, dat zijn account op inactief werd gezet. Regeer reageerde zelf niet op de reacties, maar het een lijkt sterk met het ander te maken te hebben.

Veldman vindt de reacties van de 'fans' van Ajax niet te begrijpen. "Ik dacht dat de F-Side alleen maar échte Ajax-fans had. Na al die jaren bleek ik me toch te hebben vergist", schrijft Veltman. Regeer startte tot nu toe in elk officieel duel van Ajax.

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