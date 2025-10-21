Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Veltman hint op terugkeer naar Ajax: "Ga ik rustig over nadenken"

Arthur
bron: Ajax
Joël Veltman
Joël Veltman Foto: © Pro Shots

Joël Veltman houdt de deur naar Ajax open. De 33-jarige verdediger van Brighton & Hove Albion beschikt over een aflopend contract in Engeland en wil komende zomer de balans opmaken. "Dan wordt het keuzes maken", laat hij weten aan de officiële clubkanalen van Ajax.

Veltman speelt sinds 2020 in de Premier League en voelt zich daar nog steeds op zijn plek. Toch begint hij voorzichtig vooruit te kijken. "Ik voel me hier nog steeds goed, maar mijn contract loopt komende zomer af. Dat wil ik graag uitdienen. Daarna wordt het een moment van keuzes maken. Wil Brighton met mij door? Ga ik nog een ander avontuur aan in het buitenland, of is het tijd voor Ajax? Ik ga daar rustig over nadenken."

De verdediger heeft een rijke historie bij Ajax. In 246 wedstrijden kwam hij uit voor de Amsterdammers, met drie landstitels en een halve finaleplaats in de Champions League in 2019 als hoogtepunten. Zijn band met de club is nog altijd sterk. "Ajax blijft altijd bijzonder voor mij. Ik heb er alles meegemaakt: jeugdopleiding, successen, moeilijke momenten. Die band gaat nooit weg."

Louis van Gaal

Van Gaal over Ajax: "De club is de afgelopen jaren kapot gemaakt"

Gordon Heukeroth

Gordon geeft opheldering over 'Heitinga-gerucht': "Zochten ze na"

Joel Veltman
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
