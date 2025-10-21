Veltman hint op terugkeer naar Ajax: "Ga ik rustig over nadenken"

Joël Veltman houdt de deur naar Ajax open. De 33-jarige verdediger van Brighton & Hove Albion beschikt over een aflopend contract in Engeland en wil komende zomer de balans opmaken. "Dan wordt het keuzes maken", laat hij weten aan de officiële clubkanalen van Ajax.

Veltman speelt sinds 2020 in de Premier League en voelt zich daar nog steeds op zijn plek. Toch begint hij voorzichtig vooruit te kijken. "Ik voel me hier nog steeds goed, maar mijn contract loopt komende zomer af. Dat wil ik graag uitdienen. Daarna wordt het een moment van keuzes maken. Wil Brighton met mij door? Ga ik nog een ander avontuur aan in het buitenland, of is het tijd voor Ajax? Ik ga daar rustig over nadenken."

De verdediger heeft een rijke historie bij Ajax. In 246 wedstrijden kwam hij uit voor de Amsterdammers, met drie landstitels en een halve finaleplaats in de Champions League in 2019 als hoogtepunten. Zijn band met de club is nog altijd sterk. "Ajax blijft altijd bijzonder voor mij. Ik heb er alles meegemaakt: jeugdopleiding, successen, moeilijke momenten. Die band gaat nooit weg."