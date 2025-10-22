Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Veltman: "Ik weet niet of ik nog aan die wedstrijd wil denken"

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Joël Veltman
Joël Veltman Foto: © Pro Shots

Joel Veltman speelde een lange tijd een belangrijke rol bij Ajax. Vijf jaar geleden wist Ajax op bezoek bij Chelsea met 1-4 voor te komen. Na rode kaarten voor Daley Blind en Veltman werd het echter nog 4-4.

"Ik weet niet of ik nog aan die wedstrijd wil denken", zei Veltman grappend via de officiële kanalen van Ajax. Middels één aanval gingen zowel Blind als Veltman naar de kant. "Zonder die rode kaarten hadden we de wedstrijd moeten winnen. Uiteindelijk was het nog een bijzondere teamprestatie om met negen man gelijk te spelen."

Zelf vond Veltman zijn tweede gele kaart niet terecht. "Volgens mij zei 99 procent van de analisten dat ik er weinig aan kon doen. Verder ging het ook over het feit of de scheidsrechter wel twee keer rood mocht trekken. Tot op de dag van vandaag gaat het daar nog wel eens over. Ik kon zelf echt niks anders doen. Als ik ook maar één procent iets anders had kunnen doen, dan had ik dat gedaan."

Veltman heeft met Brighton & Hove Albion revanche gehaald en afgelopen jaar op Stamford Bridge gewonnen van Chelsea. "Daar winnen was ons de laatste paar jaar niet vaak gelukt. Daar winnen doet wel iets extra’s met je. De intensiteit van het Engelse voetbal is ook fantastisch. Week in, week uit moet je presteren. Elk kind dat profvoetballer wil worden, droomt daarvan."

