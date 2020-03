Geschreven door Jessica Westdijk 11 mrt 2020 om 16:03

Goed nieuws uit de ziekenboeg van Ajax: Joël Veltman keerde woensdag terug op het trainingsveld, zo meldde de club. Hij trainde nog wel apart van de groep, maar maakt in ieder geval weer stappen op het gras.

Veltman was één van de spelers die in het duel met PSV geblesseerd uitvielen. Ook Quincy Promes en Ryan Babel vielen toen uit. Promes is inmiddels weer terug, Babel is ook nog steeds uit de roulatie. Hij traint wel weer met de groep en ook zijn rentree lijkt dus niet ver weg.

Eerder wel al bekend dat de rentree van David Neres nog wel een tijd op zich laat wachten. De Braziliaan is al sinds november uit de running.