Geschreven door Auke Kooreman 06 jan 2021 om 18:01

Nadat twee zomers geleden Marcel Keizer voor de buitenlandse transfer van Joël Veltman ging liggen, werkte het Ajax-bestuur afgelopen zomer wel mee aan een transfer. Veltman speelde negentien jaar voor de Amsterdammers en werd dankzij een afkoopclausule verkocht voor maar slecht één miljoen.

Na negentien jaar trouwe dienst gunde Ajax hem de buitenlandse transfer. Een mooi gebaar naar de pupil uit IJmuiden die via de voetbalschool van oud-Ajacied Piet van der Kuil in 2001 in de Amsterdamse jeugdopleiding terecht kwam. Veltman was in zijn jeugd bij Ajax niet altijd even zeker van een basisplek. In het eerste elftal was dat allemaal anders onder Frank de Boer, Marcel Keizer, Peter Bosz en Erik ten Hag was hij vaak een van de eersten op het bord. In de B2 stond de verdediger op nominatie om weggestuurd te worden. Uiteindelijk wist hij zichzelf toch door de Ajax jeugdopleiding te knokken.

Brighton

Graham Potter, trainer van Brighton, was heel erg blij met de komst van Veltman. Davy Pröpper was de verbindende factor. Hij sprak met Veltman en de trainer voordat de transfer tot stand kwam. “Als je spelers wil halen, is het goed dat je spelers in je selectie hebt die de gewenste versterking kennen. Zij kunnen een goed woordje doen en eerlijk over de club vertellen. Blijkbaar heeft Davy een goed gevoel hier en dat heeft geholpen,” liet de trainer op de clubwebsite weten. “Hij is een rechtsback met ervaring, heeft voor het Nederlands elftal gespeeld en heeft voor Ajax in de Champions League gespeeld met het indrukwekkende team dat zij opgebouwd hebben. Hij is erg comfortabel aan de bal en we zijn blij dat we hem hier hebben.”

Goede statistieken

Veltman werd in totaal vier keer kampioen met Ajax: in 2012, 2013, 2014 en 2019. Bij de supporters moest Veltman het nog wel eens ontgelden. Critici wezen nadrukkelijk op de fouten die hij maakte, meestal veroorzaakt door onbesuisdheid in zijn spel, maar ploeggenoten waren juist lovend over hem en zijn trainers stelden hem altijd op. Zijn statistieken spreken daarbij voor zich. Ondanks de vele kritiek hoorde Veltman al jaren tot de betere verdedigers in de Eredivisie.

In Engeland is de Nederlander ook al vrij snel een vaste waarde geworden. Van de zestien wedstrijden speelde hij er twaalf en begon Veltman negen competitiewedstrijden in de basis. In het begin wisselde hij nog weliswaar van centrale verdediger, maar na het duel tegen Liverpool speelt hij vooral vanaf de rechterflank.

Blije Veltman

Niet alleen de trainer, maar ook de speler was heel blij met de overstap naar Engeland. “Het was tijd om te gaan,” lichtte Veltman afgelopen zomer op de Ajax-website zelf zijn transfer toe. “Ik was toe aan een nieuwe ervaring, aan voetballen in een ander land. Wat is er dan mooier dan Engeland? Nergens wordt zo gespeeld als in de Premier League, met zo veel bezieling en zo veel tempo.”

“Ik heb een prachtig huisje aan het strand. Alles is gelukkig lekker dichtbij. Van mijn huis tot aan de winkels of het trainingsveld is misschien vijftien minuten. Als klein jongetje droomde ik al de van de Premier League. De clubs kwamen al een paar jaar eerder, maar toen mocht ik om de bekende redenen niet weg. Door alle gebeurtenissen werd het uiteindelijk drie keer scheepsrecht. Daardoor ben ik nu des te blijer met de stap geworden,” liet hij in gesprek met Ziggo Sport weten. Veel spelers en mensen uit de staf hielpen de verdediger met de nodige vragen, maar ook met het de manier van het Engelse voetbal. De verdediger maakte in het eerste oefenduel en een enkel competitiewedstrijden later snel te maken het grote mannen voetbal. “Ik dacht al twee keer nadat de VAR was gaan kijken dat het een rode kaart zou worden, maar de scheidsrechters laten hier makkelijker dingen gaan. Daar moet ik overheen stappen en in en buiten het veld niet te lang in blijven hangen.” De verdediger is een nuchtere man die goed in de groep valt en uitkijkt naar de wedstrijden met een vol stadion. “Vele wedstrijden lijken soms op een oefenwedstrijd. Hopelijk mag het stadion binnenkort gevuld worden met dertigduizend enthousiaste voetbalfans. Ondanks de korte tijd en dat ik nog niet met de supporters in contact ben gekomen, voel ik mij al helemaal gewaardeerd en thuis.”