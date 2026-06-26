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Veltman reageert woest op Ajax-geruchten: "Triggerde iets in mij"

Rik Engelbertink
bron: SEG
Joël Veltman
Joël Veltman Foto: © Pro Shots

Joel Veltman vetrok deze zomer bij het Engelse Brighton, Hove & Albion. Daardoor zwellen de geruchten over een terugkeer naar Ajax aan. Waar of niet, de verdediger heeft zich flink geërgerd aan een verhaal dat naar buiten werd gebracht over zijn familie.

Zo zijn vrouw niet terug willen keren in Amsterdam. Veltman maakte korte metten met het gerucht, dat hij naar fabeltjesland verwees, zo vertelt hij in een video van SEG. Veltman reageerdeop sociale media al direct op het 'nieuws': "Hahahahahaha en ik ben Sinterklaas. Fake news."

"Over mij kan je alles schrijven wat je wil. De grootste nietsnut, dat maakt me allemaal niets uit", zegt Veltman er nu over. Er is genoeg waar ik nooit op heb gereageerd, maar als je over mijn vrouw (Naomi Veltman, red.) of kinderen gaat schrijven..."

"Misschien was dit wel de eerste keer ooit dat ik op zoiets heb gereageerd. Het triggerde iets in mij. Ik dacht: kom op jongens, hoe kan je zulke dingen verzinnen? Daarom reageerde ik. Ik weet natuurlijk ook wel hoe de media werken, maar ja", besluit hij.

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