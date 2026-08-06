Veltman tekent in Engeland: "Alles viel uiteindelijk op zijn plek"

Joël Veltman zet zijn loopbaan voort bij West Ham United. De voormalig Ajax-aanvoerder heeft een contract voor één seizoen getekend bij de Londense club, met een optie voor een extra jaar. Na zijn presentatie sprak de 34-jarige verdediger vol enthousiasme over zijn nieuwe uitdaging.

"Ik ben ontzettend blij dat ik heb getekend en kan niet wachten om te beginnen. Het project hier spreekt me enorm aan. Ik heb met de trainer gesproken, maar ook met mijn familie en mijn zaakwaarnemer. Alles viel uiteindelijk op zijn plek", zo vertelt hij op de clubwebsite.

Veltman is duidelijk over de doelstelling van West Ham, dat vorig seizoen degradeerde uit de Premier League. "We weten dat West Ham in de Premier League thuishoort en dat is zonder twijfel ons doel voor dit seizoen."