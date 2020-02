Geschreven door Jordi Baas 10 feb 2020 om 12:02

Maandagochtend maakte Ajax bekend dat Joël Veltman geopereerd moet worden. De centrale verdediger viel na een half uur spelen uit in het duel tegen PSV. Uit onderzoek is gebleken dat Veltman toch een operatie dient te ondergaan aan zijn rechterknie.

Als gevolg van de operatie en de herstelperiode is Veltman de komende twee maanden niet inzetbaar. Door zijn aanwezigheid mist Veltman meerdere belangrijke wedstrijden. De komende weken staan er enkele zware wedstrijden op het programma. Zo treft Ajax deze week Vitesse voor de TOTO KNVB beker, maar wacht ook Getafe voor de Europa League. De afwezigheid biedt wel kansen voor Perr Schuurs, de jonge verdediger gaat waarschijnlijk de positie van Veltman overnemen.

Na de wedstrijd tegen PSV zei Veltman nog het volgende tegenover Ajax.nl. “Ik was even bang dat het een kruisbandblessure zou zijn, maar gelukkig is dat vandaag uitgesloten.” Wel blijkt zijn blessure serieuzer dan gedacht. In dezelfde wedstrijden vielen ook Ryan Babel en Quincy Promes uit. Babel had een kneuzing aan zijn bilspier. Promes heeft een hamstringblessure en is de komende wedstrijden niet inzetbaar.