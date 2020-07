Geschreven door Jessica Westdijk 29 jul 2020 om 22:07

Joël Veltman verlaat Ajax na 19 jaar. De verdediger aasde al een tijdje op een transfer, maar had de afgelopen jaren pech met blessures. Nu komt het er dan toch van. Hij verruilt Ajax voor Brighton Hove Albion, dat uitkomt in de Premier League.

Er was ook interesse uit Frankrijk en Italië en van 2 andere Premier League-clubs, maar de keuze is dus op Brighton gevallen. Bij de nummer 15 van dit seizoen komt Veltman ook Davy Pröpper tegen.

Veltman maakte in 2012 zijn debuut in het eerste van Ajax en kwam tot 246 wedstrijden. Hij had nog een contract voor 1 seizoen in Amsterdam. In Engeland tekent hij een driejarig contract.