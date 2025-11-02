Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verbazing Been bij Ajax - Heerenveen: "Spelers kregen hier rood voor"

Thomas
bron: ESPN
Mario Been
Mario Been Foto: © Pro Shots

Het duel tussen Ajax en sc Heerenveen (1-1) kende een vroeg controversieel moment dat bij analist Mario Been voor complete verbazing zorgde. Na een ogenschijnlijke overtreding op Kenneth Taylor wees scheidsrechter Jannick van der Laan in eerste instantie naar de stip, maar na tussenkomst van de VAR werd de beslissing alsnog teruggedraaid.

"Wat moet ik hier over vertellen? Wij zaten te schelden op de bank, omdat die scheidsrechter eerst naar de stip wees", aldus Been bij ESPN. "Toen ging hij toch kijken en hoorde ik Michiel Teeling zeggen: dit kan een VAR niet meer terugdraaien. Maar dit kan toch helemaal niet."

Been verwijst ook naar een soortgelijke situatie van een week eerder. "Vorige week hebben spelers hier rood voor gekregen voor dit soort schwalbes", doelt hij op het duel tussen FC Volendam en Heracles Almelo, waarin Mario Engels van het veld werd gestuurd na een tweede gele kaart.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Joris van Overeem en Oscar Gloukh

'SC Heerenveen baalt': "We hadden kansen om vaker te scoren..."

0
Mika Godts juicht

Mika Godts: "We waren niet verrast, ons plan lukte nog steeds"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 11 19 28
2 Feyenoord 10 18 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd