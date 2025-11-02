Verbazing Been bij Ajax - Heerenveen: "Spelers kregen hier rood voor"

Het duel tussen Ajax en sc Heerenveen (1-1) kende een vroeg controversieel moment dat bij analist Mario Been voor complete verbazing zorgde. Na een ogenschijnlijke overtreding op Kenneth Taylor wees scheidsrechter Jannick van der Laan in eerste instantie naar de stip, maar na tussenkomst van de VAR werd de beslissing alsnog teruggedraaid.

"Wat moet ik hier over vertellen? Wij zaten te schelden op de bank, omdat die scheidsrechter eerst naar de stip wees", aldus Been bij ESPN. "Toen ging hij toch kijken en hoorde ik Michiel Teeling zeggen: dit kan een VAR niet meer terugdraaien. Maar dit kan toch helemaal niet."

Been verwijst ook naar een soortgelijke situatie van een week eerder. "Vorige week hebben spelers hier rood voor gekregen voor dit soort schwalbes", doelt hij op het duel tussen FC Volendam en Heracles Almelo, waarin Mario Engels van het veld werd gestuurd na een tweede gele kaart.