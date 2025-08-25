Het laatste Ajax Nieuws
Verbazing bij Wijffels door Johan Cruijff ArenA na Ajax-Heracles
Maarten Wijffels Foto: © Pro Shots
Maarten Wijffels kon zondag zijn ogen niet geloven bij het zien van de Heracles-supporters in de Johan Cruijff ArenA. Terwijl hun ploeg kansloos onderuitging tegen Ajax (2-0), vierde het uitvak een feestje alsof er wél iets te vieren viel.
Ajax besliste het duel via goals van Steven Berghuis en Wout Weghorst. Heracles kwam amper in het stuk voor en wist aanvallend niets te brengen. Toch gingen de spelers na afloop het uitvak bedanken, waar de sfeer opvallend uitgelaten bleef.
Wijffels reageerde verbaasd op X: "Heracles-fans die zingen en springen na een wedstrijd waarin hun club aanvallend niets heeft laten zien. Echt nul. Bijzonder."
Laatste nieuws
Ajax zoekende op transfermarkt: "Hij wil eigenlijk gewoon Álvarez"
Driessen pakt oud-Ajacied aan: "Racismekaart is onverteerbaar"
Theo Janssen waarschuwt Heitinga: "Dan hebben ze een probleem"
Verbazing bij Wijffels door Johan Cruijff ArenA na Ajax-Heracles
Perez stoort zich aan Ajacied: "Vind ik persoonlijk best bijzonder"
Wout Weghorst is ambitieus: "25 goals maken en kampioen worden'
Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo
Perez ziet probleem: "Bij Ajax ontbeert het aan heel veel dingen"
'Zwitserse topclub meldt zich bij Ajax voor Ahmetcan Kaplan'
'Ajax zet in op komst van Myron Boadu als opvolger Brian Brobbey'
Meer nieuws
Heitinga wijst naar arbitrage: "In ieder geval een overtreding"
Heitinga wil pupil behouden: "Ga ervan uit dat hij hier blijft"
Toekomst Ajacied onzeker: "Ik mag verhuurd of verkocht worden"
John Heitinga aangedaan door dood van Lisa: “Geen woorden voor”
Van Polen over Ajacied: "Dan moet je afscheid van elkaar nemen"
KIPPENVEL | Ajax-fans staan stil bij om het leven gebrachte Lisa
Brobbey staat voor vertrek en krijgt advies: "Dat ligt hem beter"
Opstelling Ajax bekend: John Heitinga kiest voor nieuwe namen
Oud-Ajacied over periode met Frenkie: "Geen leuke trainingen"
Van der Vaart trekt conclusie: "Het is er bij Ajax niet uitgekomen"
Ouder nieuws
Sierhuis over leiderschap Ajacied: "Keek wat er op ons bord lag"
"Hij is één van de zwakste Ajax-spitsen van de laatste decennia"
Daley Blind naar Ajax? "Een terugkeer hangt daarmee in de lucht"
Brobbey op weg naar Ajax-uitgang: "Zie hem graag in Engeland"
De Boer adviseert Ajacied: "Misschien in een andere omgeving"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga moet puzzelen door blessures
Janse blij met FC Groningen: "Ik ben niet iemand die gaat wachten"
Jurriën Timber imponeert bij Arsenal: "Om nooit meer te vergeten"
Spitse wil aan de slag bij Ajax: "Meekijken bij John Heitinga"
Erik ten Hag onder vuur na nederlaag: "Het ontbrak aan inspiratie"
Video’s
Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo
"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"
Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"
Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"
Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"
Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"
Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"
0 reacties