Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Verbazing bij Wijffels door Johan Cruijff ArenA na Ajax-Heracles

Maarten Wijffels
Maarten Wijffels Foto: © Pro Shots

Maarten Wijffels kon zondag zijn ogen niet geloven bij het zien van de Heracles-supporters in de Johan Cruijff ArenA. Terwijl hun ploeg kansloos onderuitging tegen Ajax (2-0), vierde het uitvak een feestje alsof er wél iets te vieren viel.

Ajax besliste het duel via goals van Steven Berghuis en Wout Weghorst. Heracles kwam amper in het stuk voor en wist aanvallend niets te brengen. Toch gingen de spelers na afloop het uitvak bedanken, waar de sfeer opvallend uitgelaten bleef.

Wijffels reageerde verbaasd op X: "Heracles-fans die zingen en springen na een wedstrijd waarin hun club aanvallend niets heeft laten zien. Echt nul. Bijzonder."

