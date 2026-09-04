Verbazing in Turkije over Amrabat-deal: "Officieel kan dat niet"

Ajax heeft met Sofyan Amrabat eindelijk de ervaren controlerende middenvelder binnen waar de club al lange tijd naar zocht. De dertigjarige Marokkaans international tekende voor twee seizoenen in Amsterdam, maar achter zijn komst blijkt een traject van maanden schuil te gaan.

"Ajax heeft eindelijk de nieuwe zes", zegt ESPN-redacteur Alain van Hilten in Tekengeld. "Het is natuurlijk een hoofdpijndossier geweest, eigenlijk al sinds het vertrek van Jordan Henderson." Ajax bekeek deze zomer meerdere kandidaten voor de positie, maar koos uiteindelijk voor Amrabat. Zijn naam bleef opvallend lang buiten de publiciteit. Pas zaterdag werd duidelijk dat een transfer naar Amsterdam aanstaande was.

Eerder die dag maakte Fenerbahçe bekend dat het contract van Amrabat in onderling overleg was ontbonden. Niet veel later volgde het nieuws dat hij transfervrij naar Ajax zou vertrekken. Dat betekent volgens ESPN echter niet dat de komst van Amrabat goedkoop is. Over zijn precieze salaris bij Ajax is nog niets bekend, maar bij Fenerbahçe verdiende hij naar verluidt ongeveer vier miljoen euro.

"Dat is een stevige nummer zes, ook financieel gezien voor Ajax", stelt Yordi Yamali. "Alleen dat bruto omrekenen is al flink voor Ajax."