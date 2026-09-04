Verbazing in Turkije over Amrabat-deal: "Officieel kan dat niet"
Ajax heeft met Sofyan Amrabat eindelijk de ervaren controlerende middenvelder binnen waar de club al lange tijd naar zocht. De dertigjarige Marokkaans international tekende voor twee seizoenen in Amsterdam, maar achter zijn komst blijkt een traject van maanden schuil te gaan.
"Ajax heeft eindelijk de nieuwe zes", zegt ESPN-redacteur Alain van Hilten in Tekengeld. "Het is natuurlijk een hoofdpijndossier geweest, eigenlijk al sinds het vertrek van Jordan Henderson." Ajax bekeek deze zomer meerdere kandidaten voor de positie, maar koos uiteindelijk voor Amrabat. Zijn naam bleef opvallend lang buiten de publiciteit. Pas zaterdag werd duidelijk dat een transfer naar Amsterdam aanstaande was.
Eerder die dag maakte Fenerbahçe bekend dat het contract van Amrabat in onderling overleg was ontbonden. Niet veel later volgde het nieuws dat hij transfervrij naar Ajax zou vertrekken. Dat betekent volgens ESPN echter niet dat de komst van Amrabat goedkoop is. Over zijn precieze salaris bij Ajax is nog niets bekend, maar bij Fenerbahçe verdiende hij naar verluidt ongeveer vier miljoen euro.
"Dat is een stevige nummer zes, ook financieel gezien voor Ajax", stelt Yordi Yamali. "Alleen dat bruto omrekenen is al flink voor Ajax."
De transfer kwam uiteindelijk razendsnel naar buiten, maar technisch directeur Jordi Cruijff was achter de schermen al veel langer met Amrabat bezig. Ajax maakte bij zijn presentatie bekend dat Cruijff sinds april contact onderhield met de middenvelder.
Amrabat stond toen nog onder contract bij Fenerbahçe en speelde op huurbasis voor Betis. Die openheid zorgde volgens Yamali ook in Turkije voor enige verbazing. "Daar werd ook gek op gereageerd vanuit Turkije", vertelt hij. "Officieel kan dat natuurlijk niet, maar in dit geval was het op 'vriendenbasis', dus misschien komen ze er dan wel mee weg…"
Cruijff en Amrabat kenden elkaar al langer. Ook tijdens de periode van Cruijff bij FC Barcelona hadden de twee contact. Daarmee werd tegelijkertijd bevestigd dat de Catalanen na het WK van 2022 daadwerkelijk geïnteresseerd waren in de middenvelder. "Dat was na het toptoernooi dat hij speelde op het WK 2022 met Marokko", aldus Van Hilten.
Een transfer naar Barcelona kwam er destijds niet. Amrabat speelde vervolgens onder meer voor Manchester United, Fenerbahçe en Betis. Jaren later komt het alsnog tot een samenwerking met Cruijff, ditmaal bij Ajax.
De verwachtingen zijn door de lange zoektocht naar een controleur direct hoog. "Er is zo lang over gedaan", zegt Yamali. "Dus er komt ook wat druk bij kijken of hij daadwerkelijk de oplossing is voor die zes-positie."
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