Verbazing na vuurwerkincident Ajax - FC Groningen: "Nul arrestaties"

Max
bron: Het Parool
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen
Vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

Paul Vugts begrijpt niet dat er nog altijd geen arrestaties zijn verricht na het vuurwerkincident bij Ajax - FC Groningen. De Amsterdammers werden door de KNVB gestraft, maar volgens de misdaadjournalist zijn er nog geen individuele straffen uitgedeeld. 

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen werd in november gestaakt nadat de harde kern van de thuisclub vuurwerk afstak. De club kreeg een geldboete en moest de F-side een wedstrijd leeghouden, maar daar bleef het vooralsnog bij. "Nul arrestaties. De politie heeft maanden nadien nog nul arrestaties verricht voor het vuurwerkinferno", schrijft een verbaasde Vugts in Het Parool

Volgens de journalist is het wrang dat er regelmatig naar collectieve straffen gegrepen wordt. "Al heel lang woedt het debat over de vraag of het redelijk is om steeds duizenden supporters te straffen omdat een groep waarmee zij weinig van doen hebben zich, in de visie van de KNVB en de autoriteiten, heeft misdragen", aldus Vugts. "Wat je als supporter en als maatschappij in elk geval zou verwachten, is dat diezelfde autoriteiten óók gericht optreden tegen de daders, als die bekend zijn."

Gerelateerd:
Robin van Persie op de bank

Ajax of Feyenoord favoriet in Klassieker? "We gaan het zien"

0
Maarten Paes

'Ajax met Paes niet in de problemen door paspoortenkwestie'

0
Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

0
Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

0
Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

0
René Wagelaar

Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

0
Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

0
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

