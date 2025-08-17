Verbazing om Weghorst-moment: "Mazzel dat hij geen tweede geel krijgt"

In de slotfase werd de diepgaande Wout Weghorst teruggefloten vanwege buitenspel. De spits van Ajax besloot door te spelen en de actie af te maken. Scheidsrechter Danny Makkelie deed het af met een waarschuwing, maar veel tv-kijkers vonden dat de aanvaller een gele kaart had mogen krijgen voor spelbederf. Dat had betekend dat Weghorst er met twee keer geel en dus rood vanaf had gemoeten.