Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Verbazing om Weghorst-moment: "Mazzel dat hij geen tweede geel krijgt"

bron: X (voorheen Twitter)
Danny Makkelie en Wout Weghorst
Danny Makkelie en Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Ajax speelde zondagmiddag 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Volgens veel tv-kijkers was het opvallend dat de Amsterdammers de wedstrijd eindigden met elf man. 

In de slotfase werd de diepgaande Wout Weghorst teruggefloten vanwege buitenspel. De spits van Ajax besloot door te spelen en de actie af te maken. Scheidsrechter Danny Makkelie deed het af met een waarschuwing, maar veel tv-kijkers vonden dat de aanvaller een gele kaart had mogen krijgen voor spelbederf. Dat had betekend dat Weghorst er met twee keer geel en dus rood vanaf had gemoeten. 

Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 1 5 3
4 FC Utrecht 1 4 3
5 AZ 1 3 3
6 Ajax 1 2 3
7 Feyenoord 1 2 3
8 Fortuna Sittard 1 0 1
9 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
