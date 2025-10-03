Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Verbazing over Wout Weghorst in selectie Oranje: "Wat een grap"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Wout Weghorst scoort namens Oranje
Wout Weghorst scoort namens Oranje Foto: © Pro Shots

Voor het Nederlands elftal staan deze maand de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Finland op het programma. Bondscoach Ronald Koeman heeft voor deze duels 24 spelers opgeroepen. Wout Weghorst is de enige Ajacied die bij de selectie zit.

De oproep van Weghorst leidt online tot veel reacties. Op social media schrijft een volger: "Wat een grap." Een ander reageert: "Laat dan die Weghorst thuis."

Ondanks de kritiek blijft Koeman bij zijn keuze en lijkt hij te rekenen op de ervaring van de spits in het nationale team. Hieronder een greep uit de reacties:

