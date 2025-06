'Verbazing over spraakzame Promes': "Ik ben naar hem toe gegaan"

Driessen begrijpt de wens van Promes wel, maar plaatst er direct een kanttekening bij. "Hier zit zijn familie, vrienden en kinderen. Maar in de tussentijd wil hij zijn zakken vullen," zegt hij in de Kick-off Podcast van De Telegraaf. Toch sluit Driessen niet uit dat Promes het juridische proces nog lang kan rekken. "Ik ben heel benieuwd hoe die zaak gaat aflopen. Of die zaak wordt opgeschort, dat zou kunnen. Hij kan zover doorprocederen dat hij niet achter de tralies hoeft te zitten. Zo kan hij nog twee jaar door voetballen."

Ook collega Mike Verweij reageert op de ontwikkelingen rond de oud-Ajacied. "Het was altijd een ontzettend aardige jongen. Hij zat daar met één belang, dat was die van Quincy Promes," stelt de journalist. Verweij sprak Promes nog recent in Dubai. "Toen ben ik naar hem toe gegaan om te kijken of we een verhaal met hem konden maken. Het is een gigantisch aardige jongen, maar als je dan hoort wat hij op zijn kerfstok heeft."