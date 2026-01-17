Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

Max
bron: VoetbalTijd

Gertjan Verbeek denkt dat Erik ten Hag een succesvolle technisch directeur van FC Twente kan worden. De oud-trainer van Go Ahead, Eagles, FC Utrecht, Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen begint volgende maand in Enschede.

Voor Ten Hag is het een nieuwe rol, al merkt Verbeek op dat hij nog een trainer van de oude stempel is die veel zelf deed. "Hij deed toen al heel veel dingen die nu toebedeeld worden aan een technisch directeur", vertelt hij in VoetbalTijd. "Bij Go Ahead Eagles heeft hij ook de hele club naar zijn hand gezet. Dat heeft de club wel gebracht waar ze nu zijn. Bij FC Utrecht heeft hij dat ook gedaan en ook bij Ajax heeft hij dingen geïntroduceerd."

Dat Ten Hag een hele club naar zijn hand wil zetten, kan volgens Verbeek goed zijn voor FC Twente. "Je moet de hoogste in de club zijn. Clubs die zo'n organisatiestructuur kiezen zijn het succesvolst. De lijntjes zijn kort, je hebt een totaaloverzicht", legt hij uit. "Je kan veel zeggen van Munsterman, maar die heeft ook veel goede dingen gedaan voor FC Twente. Het was wel iemand met een visie en een idee."

Gerelateerd:
Jan van Staa

Van Staa: "Veel mensen pijn gedaan dat hij naar Ajax is gegaan"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd