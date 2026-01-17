Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

Voor Ten Hag is het een nieuwe rol, al merkt Verbeek op dat hij nog een trainer van de oude stempel is die veel zelf deed. "Hij deed toen al heel veel dingen die nu toebedeeld worden aan een technisch directeur", vertelt hij in VoetbalTijd. "Bij Go Ahead Eagles heeft hij ook de hele club naar zijn hand gezet. Dat heeft de club wel gebracht waar ze nu zijn. Bij FC Utrecht heeft hij dat ook gedaan en ook bij Ajax heeft hij dingen geïntroduceerd."

Dat Ten Hag een hele club naar zijn hand wil zetten, kan volgens Verbeek goed zijn voor FC Twente. "Je moet de hoogste in de club zijn. Clubs die zo'n organisatiestructuur kiezen zijn het succesvolst. De lijntjes zijn kort, je hebt een totaaloverzicht", legt hij uit. "Je kan veel zeggen van Munsterman, maar die heeft ook veel goede dingen gedaan voor FC Twente. Het was wel iemand met een visie en een idee."