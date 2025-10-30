Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

Het was een noodgedwongen wijziging, maar eentje die goed uitpakt. "Voor de speelwijze van Bosz wel. Tegen bepaalde ploegen is dit heel handig. Het is voor een trainer ook handig dat je kan variëren", merkt Verbeek op bij Sportnieuws.nl. "Bij Pepi is het ook zo dat hij na zijn blessureleed niet zomaar drie wedstrijden in de week kan spelen."

Volgens Verbeek is de huidige speelwijze van PSV uitgevonden door Johan Cruijff. "Peter Bosz is een adept van Johan Cruijff. Cruijff stond in de spits, maar speelde over het hele veld. Als je kijkt naar Ajax-voetbal, zit Peter Bosz eigenlijk bij de verkeerde club", lacht hij. "Peter is een aanhanger van het WK '74 en het Ajax van 1995. Zo wil hij graag spelen."