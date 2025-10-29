Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

Arthur
bron: Sportnieuws.nl

Gertjan Verbeek bekeek zondag de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax met bijzondere aandacht voor Wout Weghorst. De oud-trainer is echter niet onder de indruk van de spits van Ajax.

Verbeek steekt zijn mening niet onder stoelen of banken tegenover Sportnieuws.nl. "Ik vind Wout Weghorst niet echt. Hij is overacting en dat geeft niet veel vertrouwen. Hij is niet authentiek. Alles is met een bedoeling, althans zo lijkt het. Dat is de manier waarop hij zich presenteert. Daar vinden veel mensen wat van. Ik heb af en toe het idee dat het overacting is."

Toch begrijpt Verbeek wel dat Weghorst goed ligt bij trainer John Heitinga. "Ik kan het nog wel begrijpen dat hij een van de spelers is die het wel in Heitinga ziet zitten, want onder hem speelt hij altijd en dat is wel eens anders geweest. Als Dolberg terugkomt speelt hij ook, want als je dusdanig veel betekent voor Ajax op dit moment... Zijn cijfers zijn indrukwekkend en ik vind ook dat hij als een van de besten functioneert bij Ajax."

Gerelateerd:
John Heitinga

'Heitinga in benarde positie': "Hij kan het ook niet goed doen"

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

0
Kenneth Taylor

Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

0
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd