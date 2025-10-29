Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

Verbeek steekt zijn mening niet onder stoelen of banken tegenover Sportnieuws.nl. "Ik vind Wout Weghorst niet echt. Hij is overacting en dat geeft niet veel vertrouwen. Hij is niet authentiek. Alles is met een bedoeling, althans zo lijkt het. Dat is de manier waarop hij zich presenteert. Daar vinden veel mensen wat van. Ik heb af en toe het idee dat het overacting is."

Toch begrijpt Verbeek wel dat Weghorst goed ligt bij trainer John Heitinga. "Ik kan het nog wel begrijpen dat hij een van de spelers is die het wel in Heitinga ziet zitten, want onder hem speelt hij altijd en dat is wel eens anders geweest. Als Dolberg terugkomt speelt hij ook, want als je dusdanig veel betekent voor Ajax op dit moment... Zijn cijfers zijn indrukwekkend en ik vind ook dat hij als een van de besten functioneert bij Ajax."