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Verbeek: "Ik denk dat hij wel een beetje jaloers naar Ajax kijkt"

Niek
Gertjan Verbeek
Gertjan Verbeek Foto: © Pro Shots

PSV speelde zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen koploper Feyenoord, terwijl Ajax wel wist te winnen op bezoek bij Sparta Rotterdam (1-2). Gertjan Verbeek ziet dat trainer Michel Sanchez dit seizoen een ruime selectie tot zijn beschikking heeft bij de club uit Amsterdam. 

"Cruijff heeft behoorlijk mogen investeren en geïnvesteerd. Er zit zelfs een spits van twintig miljoen euro (Marcos Leonardo, red.) op de bank", vertelt hij op de website van FC Update. "Als je dan kijkt dat ze Julian Brandt en Sofyan Amrabat heeft gehaald, de veelzijdigheid en de bank dan denk ik wel dat Peter Bosz een beetje jaloers kijkt naar Ajax", stelt Verbeek, die ziet dat Michel nog veel aan het rouleren is bij Ajax. 

"Dit is een trainer die per wedstrijd kijkt welke spelers hij nodig heeft", constateert hij. "Het blijkt wel dat zijn grootste aankoop (Marcos Leonardo, red.) nog niet rendeert. Hij schijnt op de training alles erin te schieten begreep ik van Tolu (Arokodare) - mooie kerel trouwens - alleen daar hebben wij niks aan. Wij willen het in wedstrijden zien", vervolgt Verbeek, die wel onder de indruk is van de Nigeriaanse spits. 

"Ik denk dat deze competitie voor hem ideaal is om zijn status wat meer op te poetsen. Hij was in België onomstreden, maar zijn verhuizing naar de Premier League heeft hem niet goed gedaan", blikt hij terug. "Daar krijg je minder kansen en hij heeft bij Ajax ook al laten zien dat ook wel eens een kans onbenut kan laten. In deze competitie krijg je meerdere kansen per wedstrijd, en daar maak je er altijd wel eentje van en daardoor staat hij op zoveel goals en dat is wel anders dan bij de Premier League", besluit Verbeek realistisch. 

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