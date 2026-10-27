Verbeek: "Ik denk dat hij wel een beetje jaloers naar Ajax kijkt"

PSV speelde zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen koploper Feyenoord, terwijl Ajax wel wist te winnen op bezoek bij Sparta Rotterdam (1-2). Gertjan Verbeek ziet dat trainer Michel Sanchez dit seizoen een ruime selectie tot zijn beschikking heeft bij de club uit Amsterdam.

"Cruijff heeft behoorlijk mogen investeren en geïnvesteerd. Er zit zelfs een spits van twintig miljoen euro (Marcos Leonardo, red.) op de bank", vertelt hij op de website van FC Update. "Als je dan kijkt dat ze Julian Brandt en Sofyan Amrabat heeft gehaald, de veelzijdigheid en de bank dan denk ik wel dat Peter Bosz een beetje jaloers kijkt naar Ajax", stelt Verbeek, die ziet dat Michel nog veel aan het rouleren is bij Ajax.

"Dit is een trainer die per wedstrijd kijkt welke spelers hij nodig heeft", constateert hij. "Het blijkt wel dat zijn grootste aankoop (Marcos Leonardo, red.) nog niet rendeert. Hij schijnt op de training alles erin te schieten begreep ik van Tolu (Arokodare) - mooie kerel trouwens - alleen daar hebben wij niks aan. Wij willen het in wedstrijden zien", vervolgt Verbeek, die wel onder de indruk is van de Nigeriaanse spits.