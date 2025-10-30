Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

Bjorn
bron: De Oosttribune

Gertjan Verbeek vindt het onbegrijpelijk dat FC Twente zondag niet wist te winnen van Ajax. De voormalig trainer van de Tukkers zag een oppermachtig FC Twente in de eerste helft, maar in zeven minuten na rust ging het mis. 

"FC Twente had, maar dat is achteraf dan, vanaf de aftrap gelijk weer hoog druk moeten zetten en gelijk weer agressief doorschuiven en eventueel één-op-één", begint Verbeek bij De Oosttribune. "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen en dan schrikt Ajax. Dan heb je ze weer waar je ze hebben wilt. Dan zie je dat aan de motivatie en gaan de schouders hangen. Maar FC Twente ging achterover leunen, die indruk kreeg je dan."

Clubwatcher Tijmen van Wissing deelt ook een compliment uit aan de bezoekers. "Ajax deed het ook wel echt stukken beter. Bij Youri Baas dacht ik als linksback 'jeetje', maar centraal vond ik hem echt heel goed. En Youri Regeer bracht ook wel iets meer dan die Engelsman (James McConnell, red.), hè en Kenneth Taylor stond weer op zijn eigen positie. Dat scheelde echt wel. Als je Ramiz Zerrouki in de eerste helft, toen was het misschien wel de beste man. Maar in de zeven minuten daarna komt hij in dat lopen en dan kan hij niet op tegen Taylor en Regeer", aldus Van Wissing.

"Ajax heeft gevoelsmatig alle hoeken van het veld gezien in de eerste helft, die deden helemaal niet mee", vult Jan van Staa aan. "Het blijft maar 1-0 en dan weet je dat de tegenstander in de rust het wat anders neer gaat zetten. Dan weet FC Twente toch dat ze dat kunnen verwachten?", aldus Van Staa, die Ruud Nijstad er niet goed uit vond zien bij de tegengoals. "Die tweede is ongelukkig met het wegtrappen, die moet de tribune in. En bij die eerste laat hij zich verrassen door het wegstappen van Weghorst. Maar het is een jongen van zeventien. Normaal zou Pröpper hem daar beter kunnen dekken. Het was gelijk het breekpunt."

Gerelateerd:
Ibrahim Afellay

Afellay kritisch: "Anders moet Heitinga de Onder 11 gaan trainen..."

0
Ellen Hoog en Naomi van As (TeamNL)

Ellen Hoog over Ajacied: "Krijgt ook veel gezeik over zich heen"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Gertjan Verbeek
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd