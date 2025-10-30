Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

"FC Twente had, maar dat is achteraf dan, vanaf de aftrap gelijk weer hoog druk moeten zetten en gelijk weer agressief doorschuiven en eventueel één-op-één", begint Verbeek bij De Oosttribune. "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen en dan schrikt Ajax. Dan heb je ze weer waar je ze hebben wilt. Dan zie je dat aan de motivatie en gaan de schouders hangen. Maar FC Twente ging achterover leunen, die indruk kreeg je dan."

Clubwatcher Tijmen van Wissing deelt ook een compliment uit aan de bezoekers. "Ajax deed het ook wel echt stukken beter. Bij Youri Baas dacht ik als linksback 'jeetje', maar centraal vond ik hem echt heel goed. En Youri Regeer bracht ook wel iets meer dan die Engelsman (James McConnell, red.), hè en Kenneth Taylor stond weer op zijn eigen positie. Dat scheelde echt wel. Als je Ramiz Zerrouki in de eerste helft, toen was het misschien wel de beste man. Maar in de zeven minuten daarna komt hij in dat lopen en dan kan hij niet op tegen Taylor en Regeer", aldus Van Wissing.

"Ajax heeft gevoelsmatig alle hoeken van het veld gezien in de eerste helft, die deden helemaal niet mee", vult Jan van Staa aan. "Het blijft maar 1-0 en dan weet je dat de tegenstander in de rust het wat anders neer gaat zetten. Dan weet FC Twente toch dat ze dat kunnen verwachten?", aldus Van Staa, die Ruud Nijstad er niet goed uit vond zien bij de tegengoals. "Die tweede is ongelukkig met het wegtrappen, die moet de tribune in. En bij die eerste laat hij zich verrassen door het wegstappen van Weghorst. Maar het is een jongen van zeventien. Normaal zou Pröpper hem daar beter kunnen dekken. Het was gelijk het breekpunt."