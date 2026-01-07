HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Verbeek kritisch: "Zij bemoeiden zich daar te veel mee bij Ajax"

Niek
Gertjan Verbeek
Gertjan Verbeek Foto: © Orange Pictures

Erik ten Hag gaat per 1 februari aan de slag als technisch directeur bij FC Twente. Gertjan Verbeek is benieuwd of de voormalig profvoetballer, die zijn loopbaan als speler begon bij de club uit Enschede, ooit nog weer als veldtrainer aan de slag gaat. 

"Ron Jans heeft het bij FC Groningen eens geprobeerd, maar toen keerde hij ook terug als trainer", legt Verbeek uit op de website van Sportnieuws. "Ik denk dat Ten Hag nu vooral ook gaat kijken: is dit voor mij de stip op de horizon en wil ik dit tot in de lengte van dagen gaan doen? Ik ga niet zeggen dat Ten Hag nooit meer terugkeert als trainer, maar hij laat een mooi huis bouwen in Twente en is wel van plan om hier in de toekomst te blijven", voorspelt hij. 

Hij heeft een duidelijk advies voor de opvolger van Jan Streuer. "Je moet als TD vooral niet gaan denken als een trainer", waarschuwt hij. "Hij moet zich niet gaan bemoeien met de dagelijkse gang van zaken van het eerste elftal, want hij zal de lange termijn moeten bewaken. Erik zou het zelf ook heel erg vervelend vinden als een TD hem constant op de vingers zat te kijken", constateert Verbeek. 

"Bij Ajax hebben we het ooit gezien met Johan Cruijff, die naast Leo Beenhakker ging zitten. En later natuurlijk ook met Louis van Gaal", blikt hij terug. "Zij bemoeiden zich te veel met de dagelijkse taken op het trainingsveld, maar dat is simpelweg niet het takenpakket van een TD. Ik vind het interessant om te gaan volgen", besluit Verbeek enthousiast. 

