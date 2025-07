Verbeek looft 'Ajax-flop': "Hij heeft ontegenzeggelijk kwaliteiten"

Ajax zag het niet zitten, maar in België groeit het vertrouwen in Carlos Forbs. De Portugese vleugelaanvaller maakte afgelopen weekend zijn competitiedebuut voor Club Brugge, en volgens Marco Verbeek smaakt dat naar meer.

Verbeek, vorig seizoen assistent-trainer bij Club Brugge, prijst Forbs. "Ik ben ervan overtuigd dat hij bij Club juist wél kan slagen", zegt de oefenmeester tegen Het Nieuwsblad. "Hij heeft ontegenzeggelijk kwaliteiten zoals snelheid en scorend vermogen."

Forbs slaagde niet bij Ajax, maar volgens Verbeek ligt dat niet aan de Portugese jeugdinternational zelf. "Forbs was in Nederland erg ongelukkig. Hij speelde in een elftal dat zoekende was en zonder spelers van topkwaliteit om zich heen", vervolgt hij.

Verbeek meent dat bij Club Brugge de juiste ingrediënten voor Forbs wél aanwezig zijn. "Zeker met Hans Vanaken en Ardon Jashari of Ludovit Reis zal hij beter functioneren. Als hij de tijd en het vertrouwen krijgt, kan hij slagen", vertelt de Nederlander.

Het Nieuwsblad meldt dat Club Brugge hoopt op een succesverhaal zoals dat van Noa Lang, die faalde bij Ajax maar in België uitgroeide tot publiekslieveling. Deze zomer ontving Ajax 7,2 miljoen euro voor Forbs, inclusief 1,2 miljoen aan bonussen.