Verbeek niet te spreken over Ajacied: "Heeft niks laten zien"

Ajax staat na afgelopen weekend ineens nog maar één punt voor op PSV. "Toen ze negen punten voorstonden zei ik dat ze wel hele grote sukkels zouden zijn als ze dit nog weggeven en daar blijf ik bij. Als Ajax het niet redt... Ik heb er eigenlijk geen woorden voor", stelt Verbeek in de Oosttribune. "Wout Weghorst moest zo nodig in de basis staan, maar gaat gewoon mee in het niveau. Hij heeft bijna niks laten zien."

De spits is echter niet de enige, aldus Verbeek. "Het hele elftal presteert ondermaats en het is lastig om dat in een paar dagen om te draaien", vervolgt de analist. "FC Groningen-uit is een verdomd lastig potje. De laatste twee thuiswedstrijden hebben ze met dikke cijfers gewonnen. Weliswaar tegen een ander kaliber, maar het kan aardig spoken in de Euroborg. Ze hebben het feestje van Ajax al eens eerder vergald. En FC Groningen denkt nog aan Europees voetbal."

PSV, dat zelf tegen Heracles Almelo speelt, zal hard voor FC Groningen juichen. "Er zijn mooie linkjes. Joey Veerman en Dave Kwakman, de teammanager van PSV, Bas Roorda, heeft altijd bij Groningen gewerkt. FC Groningen is Frank en vrij", denkt Bert Konterman. "Ik denk dat ze onder de tafel wel een bonusje krijgen."