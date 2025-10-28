Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

Arthur
bron: Sportnieuws.nl

Ajax boekte afgelopen zondag een overwinning op FC Twente. Halverwege leek het erop dat de ploeg met lege handen naar huis zou gaan, maar na de rust kantelde het spel volledig in hun voordeel.

Gertjan Verbeek twijfelt echter of de omschakeling puur het resultaat was van tactische aanpassingen van trainer John Heitinga. In gesprek met Sportnieuws.nl zegt hij: "Het is de vraag of Heitinga die tactische ingrepen heeft gedaan. Het kan ook zijn dat het onder druk van de spelersgroep is gebeurd. De spelersgroep, zeker bij Ajax, wordt steeds mondiger."

Verbeek gaat nog even door. "Op een gegeven moment zijn ze het beu en komen ze op voor hun eigen mening. Dat is op zich hartstikke goed en zeker als je er als trainer naar luistert en het resultaat geeft. Dan kan er iets moois ontstaan tussen Heitinga en de spelersgroep."

Verbeek begrijpt dat Heitinga rondom de wedstrijd fel reageerde op een artikel van ESPN waarin 22 mensen binnen Ajax werden genoemd, maar hij zou de trainer afraden om dat te doen. "Volgens mij kun je daar beter niet op reageren. Als je overal op gaat reageren, ben je ook aangeschoten wild en dat schiet dus niet op. Mensen hebben een oordeel en dat verander je toch niet. Hou het bij jezelf en lees niet alles, daar word je niet blij van. Het is ook heel moeilijk voor hem, want hij kan toch niet het achterste van zijn tong laten zien."

