Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"

Gertjan Verbeek

Zondagmiddag valt op de laatste speeldag de beslissing in de strijd om de derde plek in de Eredivisie. FC Twente, NEC en Ajax maken allemaal nog kans op een ticket voor de voorronde van de Champions League. De Tukkers hebben een voorsprong van twee punten op NEC en drie op Ajax, al wacht nog een lastig uitduel met PSV. Analist Jan van Staa verwacht niet dat FC Twente nog wegzakt buiten de top vier.

"Ik denk dat ze minimaal vierde worden", zegt Van Staa bij De Oosttribune. Gertjan Verbeek plaatst daar wel een kanttekening bij. "Lager dan de vierde plek zou echt teleurstellend zijn. Dat ze het zo erg laten escaleren, dat ze alsnog vijfde worden. Maar ze kunnen gewoon derde worden."

"Het ligt er ook aan hoe NEC voor de dag komt tegen Go Ahead. Die zijn de laatste tijd ook een beetje van slag." FC Twente-watcher Tijmen van Wissing wijst erop dat de strijd vooral ook afhankelijk is van andere wedstrijden. "Je bent van andere velden afhankelijk. Je bent van jezelf afhankelijk. Hoe goed is PSV?"

"Als PSV ook maar een beetje in de buurt komt van haar niveau, dan gaat het natuurlijk heel erg lastig worden voor FC Twente." Verbeek kijkt daarnaast naar Ajax, dat nog een lastige uitwedstrijd wacht tegen SC Heerenveen. "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen tegen SC Heerenveen. Heerenveen wil het seizoen ook goed afsluiten."

"Ze hebben vorige week een hele vervelende wedstrijd gespeeld tegen NAC, waarin ze ook echt niet in goede doen waren. Maar het thuisvoordeel maakt wel echt het verschil bij Heerenveen. Heerenveen-thuis is een ploeg in vorm. Ze gaan al de play-offs in, en ze spelen altijd hartstikke leuk thuis. Het is leuk om naar te kijken. Ik denk ook dat ik in het Abe Lenstra Stadion ga kijken", aldus Verbeek.

