Verbeek vreest voor Heitinga: "Heeft niet zozeer met hem te maken"

Volgens Verbeek ligt zijn vermoeden meer aan Ajax dan aan Heitinga. "Ik denk dat Ajax op dit moment een hele instabiele club is", legt de analist uit in een interview met Sportnieuws.nl. "Het heeft niet zozeer met de kwaliteiten van Heitinga te maken, maar wel met de (on)mogelijkheden van Ajax. Hij stapt op een heel moeilijk moment in."

Heitinga is verder wel een redelijk onervaren trainer. "Tuurlijk heeft hij nu meer bagage dan toen hij twee jaar geleden werd weggestuurd", beseft Verbeek. "Hij heeft twee jaar meer ervaring in de Premier League en dat maakt hem wel een meer ervaren trainer."