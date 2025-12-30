Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Verdachte rellen bij Ajax toont berouw: "Het is afschuwelijk"

Arthur
bron: De Telegraaf
Politie bij de Johan Cruijff ArenA
Politie bij de Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

De verdachten van de rellen rond Ajax-Maccabi Tel Aviv stonden woensdag in de rechtszaal tegenover de rechter, opvallend rustig vergeleken met hun eerdere gedrag in november, toen ze Maccabi-fans opjagen. Volgens De Telegraaf leken ze nu eerder op betrapte schooljongens die verantwoording moesten afleggen.

De zwaarste strafeis was gericht tegen Kamal I. (22) uit Diemen: het Openbaar Ministerie eist een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Tegen Cenk D. (27) uit Amsterdam eist justitie twee maanden cel en tegen Mohammed B. (26), eveneens uit Amsterdam, een celstraf van 11 dagen. De rechtbank behandelt de zaken apart.

Tijdens de zitting beweerde Kamal I. onschuldig te zijn. "Daar was ik niet bij", zei hij met een strak gezicht toen beelden van de rellen werden getoond. De 22-jarige taxichauffeur zou fans hebben geslagen en geschopt en in een groepsapp hebben opgeroepen tot geweld door locaties van Maccabi-fans te delen. Op één van de beelden smeekt een fan wanhopig: "Please take my money, please, please". Kamal I. hield echter vol dat hij de beelden alleen had doorgestuurd, niet zelf gemaakt.

Toch toonde hij spijt. "Ik had de beelden niet mogen doorsturen", zei hij herhaaldelijk. De gevolgen van de rellen waren ingrijpend: doordat hij in december vastzat, kon hij niet afscheid nemen van zijn vader in Marokko, die in dezelfde maand overleed. Tijdens de zitting barstte hij in tranen uit. "Het is afschuwelijk en het is mijn eigen schuld."

Daarnaast kampt Kamal I. met geldproblemen. Deze zomer raakte hij betrokken bij een dodelijk ongeluk in Marokko, waardoor hij een schuld van ongeveer 40.000 euro heeft opgebouwd die nog openstaat. De uitspraak van de rechtbank is gepland op 19 maart.

