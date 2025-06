Verdeling televisiegelden Eredivisie: Ajax afgetroefd door PSV

De verdeling van de tv-gelden voor het Eredivisie-seizoen 2025/2026 is bekendgemaakt. In totaal wordt er 164 miljoen euro uitgekeerd door ESPN/Disney aan de achttien Eredivisieclubs. PSV ontvangt met 14,36 miljoen euro het hoogste bedrag, gevolgd door Ajax (12,88 miljoen) en Feyenoord (11,4 miljoen).

Ajax stond lang aan kop, maar raakte die positie vorig jaar kwijt aan PSV. De Eindhovenaren krijgen daardoor bijna anderhalf miljoen euro meer, maar zijn zeker nog niet verlost van Ajax. Feyenoord moet het met bijna drie miljoen euro minder dan de landskampioen doen. De verdeling wordt gemaakt op basis van de laatste tien jaar, waarbij de laatste seizoenen zwaarder tellen.

In de top acht zijn er geen wijzigingen. Na de top drie volgen AZ (9,93 miljoen), FC Utrecht (9,14 miljoen), FC Twente (7,95 miljoen), SC Heerenveen (6,76 miljoen) en Sparta Rotterdam (5,56 miljoen). NEC (4,66 miljoen), dat klom van plek elf naar negen, maakt het linkerrijtje compleet en profiteert van de eindsprint afgelopen seizoen doordat de verschillen daaronder klein zijn. "FC Utrecht is wat verder uitgelopen en zit in een soort niemandsland", legt Tom Knipping van Voetbal International uit. "Daar zal komend jaar vermoedelijk niets in veranderen, want het scheelt dan zo'n tien posities met AZ en FC Twente."

"FC Twente heeft het nadeel dat ze er nog een jaar in de Keuken Kampioen Divisie tussen hebben zitten, dus die telt als een nul", vervolgt hij. "Daar zijn ze pas in het seizoen 2029/2030 helemaal van af. Dus die erfenis dragen ze nog met zich mee. SC Heerenveen is ook wel grappig. Die staan zevende, maar zo hoog zijn ze al tien jaar niet geëindigd in de Eredivisie. Maar door altijd met de vaste Eredivisie-spelers mee te blijven fietsen, stijg je vanzelf in het klassement. Het is net zo'n Tour de France-renner die altijd bij het goede groepje zit. Dan kan je zonder te winnen toch op het podium komen."

NEC maakte in de laatste weken een sprong op de ranglijst. "Dat scheelt enorm in de televisiegelden", zegt Knipping over de Nijmegenaren, die onder meer nummer tien FC Groningen (4,46 miljoen) en nummer elf Heracles Almelo (3,98 miljoen) voorbij gingen. "Een maand ervoor stond NEC dertiende (wat goed was voor 3,47 miljoen, red.). Het was een eindsprint van meer dan een miljoen euro geweest. Dat is gigantisch voor zo'n club. Dat is het salaris van een paar spelers", aldus Knipping.

Go Ahead Eagles steeg maar liefst vier plekken door het sterke seizoen, terwijl NAC Breda profiteert van de degradatie van Willem II, RKC Waalwijk en Almere City FC. De Parel van het Zuiden, die 3,3 miljoen euro ontvangt, klom van de achttiende naar de zestiende plek en houdt promovendi FC Volendam en Telstar achter zich. Telstar krijgt met 3,17 miljoen euro het laagste bedrag.