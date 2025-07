Verdonk wuift geruchten weg: "Top drie of stap naar buitenland"

Calvin Verdonk heeft duidelijk gemaakt dat een transfer naar FC Utrecht momenteel niet aan de orde is. De verdediger van NEC stelt bovendien dat hij een overstap naar de Domstedelingen niet als een stap omhoog beschouwt.

In de wandelgangen werd Verdonk gelinkt aan een transfer naar FC Utrecht. De club uit de Domstad houdt rekening met een vertrek van Souffian El Karouani. "Daar klopt helemaal niets van", reageert Verdonk resoluut bij De Gelderlander. "Ik heb het ook voorbij zien komen en las zelfs dat we in de laatste fase van de transfer zaten, maar ik heb nooit met FC Utrecht gesproken. Ik kan wel zeggen dat ik NEC niet inruil voor FC Utrecht."

De 28-jarige linksback zag dan ook geen reden om navraag te doen bij zijn zaakwaarnemer. "Ik zou de stap van NEC naar FC Utrecht niet maken. Omdat ik denk dat wij een beetje hetzelfde niveau zijn. Voor mij is dat geen stap omhoog."

Op dit moment denkt Verdonk überhaupt niet na over een transfer: "Op dit moment is er niets om over na te denken. Ik denk op dit moment niet aan een transfer."

Wat voor club zou hem dan wél aan het denken kunnen zetten over een vertrek uit Nijmegen? "De top drie van Nederland of financieel een leuke stap naar het buitenland." Verdonk ligt nog tot medio 2028 vast bij NEC.