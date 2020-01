Geschreven door Jeroen Baaij 21 jan 2020 om 21:01

De vergeten voetballer is een speler, die in dienst van Ajax is geweest en die op ons supporters een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Of een Ajax-voetballer waar wij goede en warme herinneringen aan hebben beleefd, een voetballer die bekend is geworden door een incident of gewoon om zijn verdiensten voor onze mooie club. Deel 26 willen wij aan een Argentijnse voetballer toewijzen, die helaas door vele blessures nooit tot wasdom is geworden. Zijn naam is Mauro Rosales.

Heimwee grootste struikelblok

Mauro Damián Rosales wordt op 24 februari in het jaar 1981 geboren. Net na de gouden tijden van het Argentijnse voetbal en net voor de grootse periode van Diego Armando Maradona. Rosales groeide op in Villa María. Daar ontwikkelde hij zich ook tot een talentvolle voetballer. Hij begon bij de club Santo Boy en omdat de hele familie zag dat kleine Mauro veel talent had, was bij iedere wedstrijd zijn hele familie steevast aanwezig. Zijn familie gaf het dan ook de bijnaam “Enano” mee, wat vrij vertaald “De Dwerg” betekent. Op zijn twaalfde begon Rosales bij Alumni en toonde daar ook zijn potentie. Een jaar later stond het grote Boca Juniors op de stoep. Rosales probeerde het, maar heimwee zorgde ervoor dat het avontuur bij Boca nooit lang duurde. Hij keerde terug naar zijn geboortestad en begon daar weer geweldig te voetballen. Het duurde daarom ook niet lang voordat de Argentijnse topclub CA Newell’s Old Boys op de stoep stond bij de ouders van Mauro Rosales. De Rood/Zwarte brigade uit Rosario zag wel in de kleine Rosales. Mauro was niet de grootste, dus van zijn fysiek moest hij het dan ook niet echt hebben. Toch zagen de Argentijnen dat ze een echt talent in hun midden hadden. De lijst van bekende spelers bij Newell’s Old Boys was dan ook indrukwekkend. Rosales stapte wat dat betreft in een prima opleiding. Spelers als Gabriel Batistuta, Juan Esnaider, Gabriel Heinze en Jorge Valdano gingen hem al voor. Maar de bekendste exponenten uit de wereldberoemde voetbalschool van Newell’s Old Boys was natuurlijk Lionel Messi. Messi kwam iets later dan Rosales, maar werd wel een van de allerbeste voetballers die ooit uit de opleiding van Newell’s Old Boys was voortgekomen. Diego Armando Maradona speelde overigens ook nog één seizoen voor de Old Boys.

Het duurde even voordat zijn carriere bij Newell’s Old Boys echt begon. Ook hier in het begin had Mauro Rosales veel last van heimwee. Het was wederom weer aan zijn familie en vrienden (en huishoudster) te danken dat hij volhield. Op zijn 18e brak de talentvolle Rosales dan ook door in het eerst elftal van Newell’s Old Boys. Het zouden er uiteindelijk 5 seizoenen worden, waarbij Rosales 112 wedstrijden zou spelen. Hij maakte daarin 30 doelpunten. In 2004 deed het Argentijnse voetbalelftal mee aan de Olympische zomerspelen van 2004 in Athene. Argentinië reikte tot aan de finale met spelers als Coloccini, Heinze, Lucho González en Carlos Tévez. De finale werd gespeeld tegen Paraguay en werd uiteindelijk met 1-0 gewonnen door Argentinië. Mauro Rosales speelde als rechtsbuiten de finale en werd zodoende winnaar van Olympisch goud. Twee dagen na de finale tekende Rosales zijn eerste Europese contract. Het vliegtuig bracht hem tot in …….. Amsterdam.

Entree in Amsterdam

Ajax zocht in de zomer van 2004 een nieuwe rechtsbuiten. Het seizoen 2003/2004 werd uiteindelijk zeer succesvol afgesloten met het kampioenschap. Echter, het voorgaande seizoen eiste ook zijn tol. Door het vertrek van een aantal rechtsbuiten spelers was het hoofdcoach Ronald Koeman zaak om een nieuwe rechtsbuiten aan te trekken. Dat werd dus Argentijns winnaar van Olympisch goud, Mauro Rosales. Rosales kwam binnen op het moment dat Zlatan net de deur achter zich dicht trok. In het kielzog van Rosales kwam ook mede Argentijn Gastón Sangoy, Nourdin Boukhari en Petri Pasanen de ploeg versterken. De eerste competitiewedstrijd was Rosales er nog niet bij (was nog aanwezig in Athene) en was Tom de Mul de rechtsbuiten.

Op 12 september 2004 maakte Rosales zijn debuut in de Nederlandse competitie. In de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag kwam hij als reserve in de 62e minuut in het veld voor Tom de Mul. Gelukkig kon je zijn debuut echter niet noemen. Ajax leidde in de 62e minuut nog met 1-3, maar moest uiteindelijk toch nog de gelijkmaker toestaan in de slotfase. Op 3 oktober maakte Rosales zijn basisdebuut in Ajax 1 in de thuiswedstrijd tegen AZ. Helaas voor Rosales werd ook dit geen groot succes, want Ajax kwam tegen AZ niet verder dan een 0-0 uitslag. Ajax had het sowieso lastig het seizoen. Na het vertrek van Zlaltan was het elftal zoekende. Het team miste de Mastodont uit Malmö. Zo erg dat Ajax in de winterstop een noodgreep moest uitvoeren en de Griekse voetballer Angelos Charisteas had aangetrokken. Rosales speelde dat seizoen toch nog 30 wedstrijden en had daarin toch een redelijk aandeel met 7 doelpunten en 3 assists. Ajax eindigde helaas op grote achterstand op kampioen PSV en werd tweede. In de Champions League was de ploeg van Koeman redelijk kansloos met tegenstanders als Bayern en Juventus. Ze bleven wel Maccabi Tel Aviv voor, maar ook daar werd het uitduel overigens verloren.

In het seizoen 2005/2006 werd het zowaar nog lastiger om kampioen te worden. Koeman was na de winterstop (februari 2005) al vertrokken. Maar ook de spelers Escudé, Lobont, Nigel de Jong, Rafael van de Vaart en Maxwell trokken de deur van de Amsterdam Arena achter zich dicht. Vervangers kwamen er in de personen van talent Derk Boerrigter, Olaf Lindenbergh, Markus Rosenberg en de teruggekeerde Thomas Vermaelen. Het seizoen werd echt een fikse domper. Ajax eindigde op 24 punten achterstand (!!) als tweede in de competitie. Lichtpuntjes waren er wel. De eerste was in de winterstop wanneer Ajax Klaas-Jan Huntelaar aantrok als nieuwe spits. En diezelfde Huntelaar drukte direct zijn stempel op het team. Na een redelijk kansloos seizoen won Ajax de play-offs in een thriller tegen Groningen. En als slotstuk won de ploeg vier dagen later de beker van PSV met de winnende van Huntelaar. Rosales maakte de finale vanaf de tribune mee. Rosales speelde dat seizoen 39 wedstrijden. Hij scoorde daarin maar 4 keer, maar had wel 10 assists achter zijn naam.

Blessures spelen parten

Het seizoen erop (2006-2007) had Ajax het roer volledig omgegooid. Ajax kocht geweldig in. Gabri kwam van Barcelona, Perez van AZ, Edgar Davids kwam over van Tottenham Hotspur en Jaap Stam kwam over van AC Milan. Aangevuld met de reeds aanwezige sterren (Heitinga, Grygera, Huntelaar, Emanuelson, Sneijder, Vermaelen. Henk ten Cate was de coach van dienst. Ajax moest met deze selectie kampioen worden. En de vooruitzichten waren er dan ook naar. Ajax verloor voor de winterstop met 0-1 thuis van PSV en werd tweede in de poule van de UEFA Cup. Na de winterstop begon de ploeg van Ten Cate echt op stoom te geraken. Helaas voor Rosales kreeg Tom de Mul (nu zaakwaarnemer van o.a. Jan Vertonghen) nog vaak de voorkeur boven de Argentijn. Een van de mooiste wedstrijden dat seizoen vond plaats op 18 maart 2007. Plaats van handeling was het Phillips Stadion te Eindhoven. Ajax en PSV waren in een zenuwslopende finish naar het kampioenschap bezig. Ajax won die wedstrijd met maar liefst 1-5. Vooral de goal van Sneijder staat iedere Ajax supporter nog op het netvlies. Ajax speelde als een kampioen. Maar toch ging het wederom mis. Ajax moest de laatste wedstrijd uit tegen Willem II en stond twee doelpunten in de plus met een gelijk aantal punten. Ajax won met 0-2 van Willem II, maar PSV won helaas met 5-1 thuis van Vitesse. Als troost werd de beker gewonnen in een thriller van een finale. Na strafschoppen won Ajax met 8-7. En ook de play-offs waren een prooi voor de mannen van Ten Cate. Tegenstander AZ werd in twee duels verslagen.

Rosales maakte die spannende laatste maanden van het seizoen al niet meer mee. Wederom was hij door een blessure geveld. Het woord Blessure was dan ook met gitzwarte letters in zijn carriere van toepassing. Op 2 februari 2007 werd bekend dat Rosales terug ging naar zijn geboorteland. Rosales ging voetballen voor River Plate. Mauro Rosales speelde in totaal 63 wedstrijden voor Ajax. De terugkeer naar Zuid-Amerika was definitief. Na drie seizoenen Ajax en een karrevracht aan blessures was het doek voor hem gevallen. Eigenlijk lukte het Rosales nooit om de hooggespannen verwachtingen waar te maken. Zijn overgang naar River Plate had nog wel wat voeten in de aarde, omdat River Plate de transfersom voor Rosales niet kon betalen. De deal ketste dan ook in eerste instantie af. Maar gelukkig voor Rosales kon hij dan toch terug naar zijn geboorteland, nadar River Plate de benodigde 1,8 miljoen euro had overgemaakt.

Rosales bleef uiteindelijk drie seizoenen bij River Plate. En ook bij River Plate was het niet een heel groot succes. Wederom gooiden blessures roet in het eten. Wel won hij in 2008 het kampioenschap met River Plate. Dat was de tweede keer dat Rosales kampioen in Argentinië werd, want ook in zijn laatste seizoen bij Newell’s Old Boys lukte hem dat al.

Afscheidstour in Amerika

Na zijn 2,5 seizoen bij River Plate koos Rosales voor een overgang naar de MLS (Major League Soccer). Ook Rosales koos voor de uitdaging in de Verenigde Staten. Dat had in eerste instantie de Mexicaanse competitie moeten zijn, maar die ging op het laatste moment niet door. Hierdoor koos Rosales uiteindelijk in februari 2011 voor de Seattle Sounders FC. In zijn eerste seizoen bij de club uit het Noord-Amerikaanse Seattle werd de club tweede in de rangschikking achter kampioen LA Galaxy. Rosales kwam uiteindelijk tot 30 wedstrijden en 5 goals. Wel won hij een persoonlijke prijs, want de “MLS newcomer of the year” werd dat seizoen aan hem gegeven. Drie seizoenen bleef hij in Seattle (met 12 goals en 34 assists), voordat hij in 2014 de overstap waagde naar Chivas USA. Dat werd geen groot succes, gelet op zijn totaal van 21 wedstrijden en daarin scoorde hij geen één keer. In de Amerikaanse sporten worden spelers getransfereerd door middel van het “trade-systeem”. Ook Rosales werd hiervan slachtoffer omdat Chicas USA de rechten van Rosales transfereerde naar Vancouver Whitecaps FC. Rosales bleef twee seizoenen bij Vancouver. Hij scoorde hierin maar 1 keer. In 2016 was zijn voorlaatste transfer naar FC Dallas. Hij speelde bij de club het respectabele aantal van 23 wedstrijden en scoorde hierin 4 keer. Amerika was de kleine dribbelaar goed gezind. Het leven in Amerika beviel hem goed. Zo goed zelfs dat hij besloot nog één periode aan zijn carriere in Vancouver vast te knopen. Rosales beëindigde uiteindelijk zijn carriere in Canada. Zijn laatste seizoen bij de Whitecaps was geen succes. Rosales kwam maar tot 5 wedstrijden en toen was het voorbij. In mei 2018 nam hij “with honours” afscheid van zijn publiek in Vancouver.

Rosales kwam met hooggespannen verwachtingen naar Amsterdam. Ajax dacht in de kleine Argentijn een waardige vervanger voor de rechtsbuitenplek te hebben. Echter Rosales had natuurlijk de pech dat hij binnen kwam net na het gouden jaar met Ronald Koeman. Het seizoen ervoor had Ajax nationaal en internationaal indruk gemaakt met de spelwijze en het bulkende talent wat de ploeg herbergde. Rosales moest in de voetsporen van Andy van der Meijde (en in mindere mate Van der Gun en Wamberto) duiken, maar kon te weinig zijn stempel drukken. Dat was mede te danken aan de vele blessures die hij moest ondergaan, maar ook dat zijn potentie er in Nederland ook niet uit kwam. De man uit Argentinië, waarbij Maradona ooit het shirt kwam vragen, kwam wel, zag ook wel, maar overwon nooit echt. Toch vergeten wij een aantal goals niet, zeker de goals tegen de aartsrivaal. Alleen al hierdoor zal hij bij veel supporters niet vergeten worden.