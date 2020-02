Geschreven door Jeroen Baaij 03 feb 2020 om 08:02

De vergeten voetballer is een speler, die in dienst van Ajax is geweest en die op ons supporters een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Of een Ajax-voetballer waar wij goede en warme herinneringen aan hebben beleefd, een voetballer die bekend is geworden door een incident of gewoon om zijn verdiensten voor onze mooie club. Deel 27 willen wij toewijzen aan misschien wel de meest wonderbaarlijke “aankoop” in de geschiedenis van Ajax. Zijn naam: Suk Hyun-Jun

Zijn entree in Europa

De entree van Suk Hyun-Jun schrijft natuurlijk als een jongensboek. De Zuid-Koreaan die langs de training stond te kijken en vroeg of hij mee mocht doen met het grote Ajax. Suk werd geboren in Chungju in Zuid-Korea. Over zijn periode in Zuid-Korea is nagenoeg niets bekend. Weinig informatie kon er worden gevonden over zijn jeugd. En ook in interviews (waar Suk geen fan van is) sprak de Koreaan niet veel over zijn jeugd in Zuid-Korea.

Korea is een republiek in het Noordoostelijke deel van het Koreaanse Schiereiland. Zuid-Korea grenst aan Noord-Korea. En heeft ongeveer 50 miljoen inwoners. Ondanks dat het land redelijk gesloten oogt, zijn er in het verleden aardig wat bekende Zuid-Koreaanse voetballers Europa binnengewandeld. De bekendste op dit moment is natuurlijk Son Heung-min die furore maakt bij Tottenham Hotspur. De bekendste Zuid-Koreaanse speler in Europa was wellicht wel Cha Bum-Kun die een ware cultheld werd in Duitsland. In Nederland was de bekendste speler Park Ji-sung die mooie tijden bij PSV beleefde. Suk Hyun-jun droomde als kind al van een carrière in (het welvarende) Europa. Suk wachtte het goede moment af en op zijn 18e besloot hij de stoute schoenen aan te trekken, zijn koffer te pakken en op weg te gaan naar Europa. Op dat moment was Suk al een talentvol jeugdinternational in zijn land.

Zijn eerste (voetbal)indruk eenmaal aangekomen in Europa kreeg hij in Engeland. Het vliegtuig vanuit Zuid-Korea landde op Heathrow airport. Zijn bestemming was London. De speler van Yongin FC was nog amateur bij zijn club in Zuid-Korea. Crystal Palace zag wel wat in Suk. De stage bij Crystal Palace werd echter geen succes. Suk kon de Engelsen gewoonweg niet overtuigen. Suk zat echter niet bij de pakken neer en besloot een bezoek te brengen aan Amsterdam. Daar aangekomen was Ajax zijn bestemming. Langs de kant van het trainingsveld schoot hij Martin Jol aan. Daar stond Suk Hyun-jun met een tasje in zijn handen, waarin zijn voetbalschoenen zaten. Jol zag eerst water branden, maar toen hij begreep dat Suk een talentvolle jeugdinternational was, stuurde hij Suk naar de trainer van Jong Ajax. Suk trok zijn voetbalschoenen aan en wist tijdens zijn stage bij Jong Ajax indruk te maken. Suk kwam bij een warm pleeggezin terecht, die hem liefdevol opving. Op 7 oktober 2009 besloot Ajax Suk een contract aan te bieden met ingang van 1 januari 2010. Suk tekende uiteindelijk zijn eerste Europese contract voor 1,5 jaar bij een club die qua aanzien nog meer bekendheid had dan Crystal Palace. Vol trots was Suk op zijn contract bij Ajax.

Suk maakt indruk

Op 1 januari 2010 begon Suk officieel zijn carrière bij Ajax. Suk begon eerst bij Jong Ajax, waarbij hij direct zijn visitekaartje afgaf door 3 keer te scoren in zijn eerste wedstrijd. Hierna was het duidelijk dat Ajax een sensatie in bezit had. Suk viel ook heel erg op met zijn katachtige moves. Het filmpje waarbij hij met een “Scorpion kick” (een trap waarbij hij met zijn rechtervoet hoog boven zijn tegenstander torende) de bal schoot is nog steeds legendarisch. De gezichten van zijn teamgenoten op de training waren geweldig. Suk werd een cult held. Ook Martin Jol had Suk opgemerkt. Jol haalde de Zuid-Koreaan al snel bij het eerste. Een maand nadat hij zijn officiële contract tekende debuteerde Suk in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Suk stal al direct de harten van de supporters. Het “Suk, Suk, Suk…” schalde iedere wedstrijd van de tribunes. Jol had een speciale band met Suk. Onder Jol zat Suk vaak bij de selectie, echter veel wedstrijden zou de man uit Chungju niet spelen.

Het seizoen erop begon in de eerste seizoenshelft slecht. Toch was het verrassend dat Suk een basisplaats had in de eerste echte wedstrijd van het seizoen (2010-2011) in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Die wedstrijd werd helaas door Ajax verloren en Suk werd na 45 minuten gewisseld voor Emanuelson. Onder Jol speelde Ajax de eerste seizoenshelft erg moeizaam. De grootste overwinning in de eerste maanden werd behaald op 25 augustus 2010, toen gewonnen werd van Dinamo Kiev en de Champions League werd bereikt. Deed Suk toen nog mee? Het antwoord is Nee. Ajax had met Luis Suarez een topspits binnen de gelederen. En Suk wist van zichzelf dat hij dat niveau nooit zou behalen. Ook moest hij opboksen tegen de kompaan van Suarez, die luisterde naar de naam El Hamdaoui. El Hamdaoui zorgde ervoor dat Suk eigenlijk niet nodig was. Ook niet in de eerste periode waarin de resultaten gewoon slecht waren. Suk had het lastig in Amsterdam. Hij sprak de taal niet en zijn Engels was gewoon niet best. Een tolk moest uitkomst bieden op het moment dat er met de Zuid-Koreaan gesproken moest worden. Dit alles maakte dat (zeker na de trainerswissel met Jol) Suk langzaamaan zijn vertrouwen verloor. Maar Suk was wel gek van Amsterdam en Ajax in het bijzonder. Nog steeds geeft hij aan in de weinig gegeven interviews dat hij het liefst weer terug gaat naar Ajax. Ajax zit bij Suk in het hart, tot de dag van vandaag.

Suk verdween naar de achtergrond en moest zich weer melden bij Jong Ajax. Inmiddels was de fluwelen revolutie in volle strijd losgebarsten. Johan Cruijff wilde met een aantal adepten de club de charme, lef en ontwikkeling teruggeven waar het vroeger zo om bekend stond. Suk wist toen al dat Ajax niet meer met hem verder wilde. Ajax won onder de nieuwe trainer Frank de Boer alsnog het kampioenschap in een van de meest legendarische wedstrijden ooit gespeeld tegen FC Twente. 15 mei 2011 zal bij iedere Ajax supporter nog steeds op het netvlies staan.

Suk wordt een nomade

In april 2011 werkte Suk een oefenstage af bij Hoffenheim, nadat eerst een overgang naar Excelsior afketste. Het werd uiteindelijk geen Duitsland, maar Groningen. Suk zou de opvolger van Tim Matavz worden, die weg zou gaan. Echter Matavz bleef tot afgrijzen van Suk. Suk begon als wisselspeler aan het seizoen, echter hij scoorde direct belangrijke goals. Hij presteerde het zelfs om drie keer achter elkaar doel te treffen. Daar zat onder andere de historische wedstrijd tegen Feyenoord bij (winst 6-0!). Echter Nederland leerde Suk pas echt kennen op 19 februari 2012 in de thuiswedstrijd tegen PSV. Suk scoorde in zijn eerste basisplaats ooit in de eredivisie twee keer en werd die wedstrijd gekozen als “man of the match”. Uiteindelijk speelde hij een moeizaam eerste seizoen voor FC Groningen. 20 wedstrijden speelde Suk en hij scoorde hierin 5 keer. Maar die 20 wedstrijden waren vooral invalbeurten. Matavz die eerst weg zou gaan, toch bleef en toen alsnog wegging. En direct daarop een schorsing van 5 wedstrijden voor een zware charge in Jong Groningen. Nee, het werd niet echt het seizoen van Suk. Al was de wedstrijd tegen PSV nog steeds een van zijn mooiste.

In het tweede seizoen werd het bijkans nog lastiger. In de zomer van 2012 wordt Pieter Huistra vervangen door Robert Maaskant. Maaskant had het niet op Suk en liet de Zuid-Koreaan nagenoeg nooit spelen. Hij kwam in die eerste seizoenshelft maar tot 7 wedstrijden. In de winterstop had Suk genoeg gezien en koos voor het warme Portugal. CS Marítimo was de volgende stop van onze Europese nomade. Eind januari 2013 tekende hij voor de club uit Funchal. De club had een reputatie met Nederlandse voetballers, want o.a. Mitchell van der Gaag (trainer Jong Ajax) en Darl Douglas (oud-speler Ajax) droegen ook het groen/rood gestreepte shirt. Ook bij Marítimo koos Suk zijn wedstrijden goed uit. Een maand nadat hij bij de club uit Funchal terecht was gekomen scoorde hij de winnende goal tegen topclub Sporting Lissabon. En weer een maand later scoorde hij de gelijkmaker tegen Porto.

Toch duurde het avontuur maar zes maanden en in totaal speelde hij 14 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde. Suk kreeg een lucratieve aanbieding uit Saoedi-Arabië. De topclub Al-Ahli wilde de spits maar wat graag inlijven, omdat zij om goals verlegen zaten. Echter ook dit avontuur duurde maar vrij kort. Een jaar hield de Zuid-Koreaan het vol. Hij scoorde hierin 2 goals in 14 wedstrijden. Suk besefte dat hij het in Portugal nog niet zo slecht had. De volgende halte was uiteindelijk weer in Portugal. Trainer Bruno Ribeiro maakte zich sterk voor de Zuid-Koreaan. In de eerste maanden kwam Suk nog tot 4 doelpunten. Maar zijn echte doorbraak kwam pas in zijn eerste echte seizoen voor de club uit Setúbal. In de eerste helft van het seizoen 2015-2016 maakte Suk pas echt indruk. Suk scoorde hierin 9 goals en had ook nog eens 7 assists. Dat noopte topclub Porto ertoe om Suk te bewegen om de overstap te maken naar Oporto. De droom van Suk kwam daarmee uit, want na Europese topclub Ajax was wederom een overstap naar een Europese topclub een feit. Op 1 januari 2015 tekende Suk een contract bij “Os Dragões”. In plaats van middelmatige spelers om hem heen stonden daar opeens topspelers als André Silva, Yacine Brahimi en Iker Casillas. Suk tekende een contract tot aan deze zomer (2020). Helaas werd het verhaal Porto geen doorslaand succes voor Suk. Suk bracht het in Oporto maar tot 14 wedstrijden en scoorde hierin maar 2 keer. Veel te weinig voor een spits, echter het was wel duidelijk dat het niveau van Porto gewoonweg te hoog gegrepen was.

Suk zoekt zijn weg in Europa

In januari kon Suk een nieuwe landsstempel in zijn paspoort plaatsen. Volgende stop bracht hem naar Turkije. Plaats van handeling werd Trabzon. In de zomer van 2016 werd hij speler van Trabzonspor; “de storm van de zwarte zee”. Maar Suk maakte er een gewoonte van door na een half jaar ook Trabzon achter zich te laten en zich te melden in het volgende nieuwe land in de lange wereldtocht van de Zuid-Koreaan. Het vliegtuig bracht hem in februari 2017 in Debrecen, Hongarije. Bij de plaatselijke VSC durfde Suk het weer aan om de spitspositie te bekleden. Ook dit avontuur duurde maar weer een half jaar. In de Hongaarse stad scoorde Suk weer maar één goal in 13 wedstrijden. In zijn lange zoektocht naar voetbalgeluk kwam Suk in de zomer van 2017 uit in het volgende land, Frankrijk. Als oorspronkelijk speler van Porto tekende Suk in de zomer van 2017 een contract bij Troyes AC. Daar bloeide de Zuid-Koreaan toch weer op, want hij speelde het zeer acceptabele aantal van 27 wedstrijden, waarin hij 6 goals maakte. Troyes was er dan ook als de kippen bij door de optie in het huurcontract te lichten. Helaas voor Troyes degradeerde de club uit de Ligue 1. Vanwege deze degradatie was Troyes genoodzaakt om de Zuid-Koreaan van de hand te doen en door te verkopen aan Stade Reims. Stade Reims was net kampioen geworden van de Ligue 2 en was op zoek naar stootkracht in de strijd tegen degradatie. Suk werd in Frankrijk ploeggenoot van Aber Zenili (oud Heerenveen). Tot op de dag van vandaag staat Suk Hyun-jun nog onder contract bij Stade Reims.

Suk werd een ware cultheld bij Ajax. Niet dat Suk geweldige prestaties heeft laten zien, maar de Zuid-Koreaan was direct bij komst een favoriet bij de fans. Wellicht dat het vooral ook kwam door het verhaal waarop Suk binnenkwam. Suk had iets mysterieus over zich. Maar de man met het kenmerkende haarbandje en de scorpion kick was ook een exoot op de Nederlandse velden. Deze voetballers hebben al vaak een streepje voor bij de fans. De Ajax supporters zullen hem echter nooit vergeten.