Geschreven door Jeroen Baaij 17 feb 2020 om 10:02

De vergeten voetballer is een speler, die in dienst van Ajax is geweest en die op ons supporters een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Of een Ajax-voetballer waar wij goede en warme herinneringen aan hebben beleefd, een voetballer die bekend is geworden door een incident of gewoon om zijn verdiensten voor onze mooie club. Deel 28 willen wij toewijzen aan de eerste Argentijnse aankoop in de geschiedenis van Ajax. En eigenlijk ook een van de meest onbekende Argentijn bij Ajax, maar met het oog op de wedstrijd tegen Getafe opeens toch actueel. Zijn naam: Mariano Alcides Juan.

Talent bij River Plate

Mariano Juan werd in de Argentijnse metropool Buenos Aires (Spaans voor Gunstige winden) geboren op 15 mei 1976. Om in deze mega grote stad te slagen als voetballer moest en moet je van goeden huize komen. Mariano Juan was zo’n gelukskind. Al vroeg hadden Argentijnse scouts en trainers Juan op het vizier. Ook kwam Juan al vroeg in beeld bij de vertegenwoordigde elftallen van Argentinië. En om in Argentinië te slagen moest je bij een van de beste clubs zitten. Juan begon daarop zijn vroege carriere bij topclub River Plate. De club behoort dan ook al jaren tot de beste vijf van Argentinië. River Plate speelt in het “El monumentale” stadion. De club dankt haar naam aan de aangrenzende rivier, Rio de la Plata. De ouders vonden dat hun zoon de beste opleiding kon krijgen bij River Plate. De lijst van voorgangers die hun opleiding bij River Plate genoten en in Europa furore maakte is eindeloos. Zo komen de volgende spelers uit de opleiding van River Plate: Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín en oud-Ajacied Mauro Rosales. Nadat Juan 7 wedstrijden voor River Plate had gespeeld in twee seizoenen, had Ajax genoeg gezien en besloten de Amsterdammers de Argentijn na het jeugdtoernooi in Toulon in te lijven. Ajax (en vooral Van Gaal maakte zich sterk voor zijn komst) had de vervanger van Danny Blind binnengehaald. En hij had in trainer Van Gaal een groot bewonderaar.

Goed begin

In de zomer van 1996 tekende Mariano Juan zijn eerste contract in Europa en was Ajax de club waar hij furore wilde maken. Ajax was in het seizoen 1995-1996 als eerste geëindigd. En men kreeg te maken van een ware exodus van spelers die uit Amsterdam vertrokken. Edgar Davids en Michael Reiziger vertrokken naar AC Milan. Finidi George vertrok naar Betis Sevilla. Nwankwo Kanu ging naar Internazionale. Daar tegenover kwam Tijjani Babangida over van Roda JC. Dani kwam over van Sporting Lissabon, nadat hij zich in Engeland onmogelijk had gemaakt. Mariano Juan kwam zoals beschreven over van River Plate. De beruchte Ivan Gabrich kwam over van Newells Old Boys. Trainer Van Gaal wist dat hij voor een gedeelte overnieuw moest beginnen en zag in Juan een technische middenvelder.

Maar de grootste verandering was de overstap van De Meer naar de Amsterdam Arena. Echter in het seizoen 1996-1997 bracht de Arena Ajax (nog) geen geluk. Het seizoen zal de boeken in gaan als heel matig. De supporters gingen met weinig plezier naar de Arena. Onder de trouwe supporters is er enorm veel geklaag, niet alleen over het vertoonde spel onder Louis van Gaal, maar zeker ook over het stadion. Opeens zaten supporters tussen mensen die met een boodschappen tas vol eten naar het stadion waren gekomen. Ajax wilde een Amerikaanse beleving creeeren, waar supporters de wedstrijd als uitje moesten gaan zien. De voetbalbeleving was dan ook ver te zoeken, zowel op het veld als ook naast het veld. Het leek wel of iedereen zijn eigen weg moest gaan vinden. Het team onder kampioenenmaker Louis van Gaal was het hele seizoen zoekende naar de juiste vorm, die er nooit echt kwam. De nieuwelingen, waaronder Juan, konden nooit hun stempel drukken op enkele uitzonderingen na. Mariano Juan speelde vanaf het begin alles. Van Gaal koos Juan als verdedigende middenvelder. Na de thuisnederlaag tegen Grasshoppers in de Champions League zette Van Gaal Juan op een andere positie. Juan werd in de verdediging geplaatst. En daar kreeg de Argentijn het enorm lastig. Al vanaf de jeugd speelde Juan als verdedigende middenvelder, maar Van Gaal was toch niet echt tevreden over de balans op het middenveld. Eén wedstrijd speelde Juan in de verdediging en toen had Van Gaal genoeg gezien. Het elftal had een andere invulling nodig en dat kostte Juan zijn basisplaats. Het vervelende voor Juan was ook dat die wisseling prima uitpakte, omdat Ajax beter ging voetballen. Juan kwam er pas aan het einde van het seizoen weer regelmatig in. Maar het was zeker niet het seizoen van Juan en Ajax, Was dan alles slecht dat seizoen? Nee, er waren ook enkele uitzonderingen.

Zo was de kwartfinale tegen Atlético de Madrid er een om nooit meer te vergeten. Mariano Juan zit in die wedstrijd niet bij de selectie, iets wat hij in die periode gewend was. Maar wat Ajax en vooral Dani liet zien in die wedstrijd was een ware thriller. Met 2-3 gingen de Amsterdammers door naar de halve finale. In de competitie wilde het zogezegd maar niet lukken. Ajax besloot het seizoen in de competitie als 4e. En dat was eigenlijk Ajax onwaardig. In de beker werd al in ronde 2 verloren van Heracles. In de Champions league werd daarentegen wel goed gepresteerd, want zoals gebruikelijk de laatste jaren werd nu toch nog de halve finale (tegen Juventus) behaald. En dat was al een prestatie op zich. Voor Juan was het een voorteken dat de trainer eigenlijk Juan niet goed genoeg vond.

Rol uitgespeeld

Want voor het seizoen 1997-1998 wilde Ajax opnieuw de status van kampioen weer bemachtigen. Louis van Gaal keerde Ajax de rug toe en vertrok naar Europese topclub Barcelona met in het kielzog een rits aan Nederlanders. Bogarde en Kluivert gingen naar AC Milan. Overmars vertrok naar Arsenal. Maar de aankopen van Ajax die zomer waren veel al echte versterkingen. Zo werd Morten Olsen de nieuwe trainer van Ajax. En kwamen de volgende spelers de Amsterdam Arena binnenlopen; Shota Arveladze, Sunday Oliseh, Gerald Sibon, Dean Gorré, maar vooral de beste Deense voetballer aller tijden, Michael Laudrup. Samen met Van de Sar, de broertjes De Boer en Litmanen was de ploeg van Olsen een niet te kloppen machine. De Amsterdam Arena genoot met volle teugen van het aanvalslustige spel van Ajax. De ploeg denderde werkelijk door de nationale competitie. 29 wedstrijden werden er omgezet in winst met het ongelofelijke doelpuntenaantal van 122. De beker werd binnengehaald na een fantastische finale tegen PSV. Ajax won die wedstrijd met 5-0(!!). Mariano Juan maakte de gehele zegereeks dat jaar al niet meer mee. Juan speelde maar in 1 wedstrijd, waarin hij maar 11 minuten speelde in de uitwedstrijd tegen Sparta. Zijn rol was uitgespeeld en Juan wist dat hij bij Ajax niet verder kon komen. Een vertrek was dan ook de beste oplossing.

Goede periode bij Getafe

Juan besloot in te gaan op een verhuurperiode bij Racing Club de Avellaneda. Echter ook die periode werd geen doorslaand succes. Juan speelde maar 5 wedstrijden voor de club in zijn geboorteland. Na één seizoen moest hij daarom terug naar Ajax. Een half jaar komt hij niet aan het spelen in Amsterdam. Bij Ajax komt hij niet voor in de plannen. Juan kwijnt weg in Amsterdam en in januari 2000 ging hij daarop in op een aanbieding van Getafe, de komende tegenstander van Ajax in Europa. Bijkomend voordeel was dat Juan tevens kon beschikken over een Italiaans paspoort, waardoor het gemakkelijker was om in Europa te spelen. Getafe speelde op dat moment in de Secundo División. De periode bij Getafe was wel een succes. Juan speelde in anderhalf jaar 41 wedstrijden en scoorde hierin 3 keer. In totaal zou Juan anderhalf jaar bij Getafe blijven voetballen. Daarna besloot Juan een contract aan te gaan bij laagvlieger CD Toledo. Maar het seizoen bij Toledo werd opnieuw geen groot succes. Sportief deed Juan het zelf nog niet eens zo slecht. Hij speelde nagenoeg in elke wedstrijd dat seizoen, maar de ploeg werd troosteloos 18e. Hierop besloot Juan dat het genoeg was geweest in Europa en maakte hij de stap voor het seizoen 2004/2005 terug naar zijn geboorteland. Juan ging voetballen voor CA Huracán. En die stap deed Juan goed. In twee seizoenen speelde hij wederom bijna alles. Hij kwam tot 75 wedstrijden en scoorde hierin zelfs 3 keer. Iets wat voor Juan in zijn carriere geen vanzelfsprekendheid was. Iets wat hem eigenlijk alleen bij Getafe was gelukt.

Toch besloot hij na twee seizoenen bij Huracán dat hij toch weer terug wilde naar Europa. Juan wilde graag in de buurt van Madrid wonen. En CD Leganés wilde de Argentijnse middenvelder graag inlijven. Het bleef uiteindelijk bij dat ene seizoen. Juan speelde 29 wedstrijden en scoorde gewoontegetrouw niet. Het plekje in de buurt van de stad Madrid deed Juan goed. Hij bleef er wonen, totdat in 2011 zijn geboorteland en CA Huracán een beroep op hem deed. Niet meer als voetballer, immers Juan was na het laatste seizoen bij Leganés gestopt met voetballen. Huracán wilde Juan graag als technisch directeur. En deze lokroep kon Juan niet weerstaan en stond hij even later met een maatpak langs de kant. En was een nieuwe carriere voor de Argentijn geboren.

Juan werd nooit gezien als cultheld bij Ajax. Daarvoor heeft hij in de twee seizoenen te weinig indruk achtergelaten. De start van Juan in Amsterdam was veelbelovend. Dat kwam vooral omdat Louis van Gaal het erg in de Argentijn zag zitten. Maar na het vertrek van Van Gaal was het eigenlijk na één seizoen ook direct over bij Ajax voor Juan. Toch zullen we Juan indirect nooit vergeten. Ten eerste wordt zijn naam weer actueel als oud-speler van Getafe. Maar vooral doordat hij de eerste Argentijnse voetballer was die bij Ajax kwam voetballen. En na vooral de komst van Nico Tagliafico en Lisandro Martinez zijn Argentijnen razend populair bij de supporters. De Ajax supporters zullen Mariano Juan om het laatste toch blijven herinneren.