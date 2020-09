Geschreven door Jeroen Baaij 22 sep 2020 om 20:09

De vergeten voetballer is een speler, die in dienst van Ajax is geweest en die op ons supporters een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Of een Ajax-voetballer waar wij goede en warme herinneringen aan hebben beleefd, een voetballer die bekend is geworden door een incident of gewoon om zijn verdiensten voor onze mooie club. Deel 32 willen wij toewijzen aan een Servische speler die na al één jaar tijd een onuitwisbare indruk achterliet: Marko Pantelić

Marko Pantelić werd in het Servische Belgrado geboren op 15 september 1978. Op zijn achtste werd Pantelić gescout door het grote Rode ster Belgrado. De enige Servische club die de Europa Cup 1 (voorloper Champions League) wist te winnen. Het team was de beste in Europa in 1991. De bekendste spelers waren toen Pancev, Prosinecki, Mihajlovic, Jugovic en de grote ster, Dejan Savicevic. Kleine Marco was toen 13 en stond op het punt om met zijn familie Servië achter zich te laten. Servië was net als geheel Joegoslavië toen in een verschrikkelijke oorlog terecht gekomen. Toen Marko 14 werd begon zijn talent echt boven te drijven. Op zaterdag speelde Pantelić met de jongere elftallen (zijn eigen leeftijd), maar op de zondag speelde hij al mee met de oudere teams. Zijn ster was rijzende, zoals dat zo mooi heet. Op zijn 15e debuteerde Pantelić in de O18 van Rode Ster. En toen trok de oorlog een zware wissel op het gezin Pantelić en maakte een drastische beslissing.

De vlucht naar Griekenland

Door de oorlog en het weinig rooskleurige perspectief in eigen land besloot de familie Pantelić achter zich te laten. Vader Pantelić kreeg een baan aangeboden ion Griekenland. En zo wilde het dat het gehele gezin de overtocht maakte naar het Griekse vaste land. Zijn vader kreeg een baan aangeboden in de Griekse havenstad Thessaloniki. De stad die sportgek is. De meest bekende voetbalclub van de stad is natuurlijk PAOK. Maar ook Aris en Irkalis spelen op het hoogste niveau. Pantelić koos voor Iraklis. Toen Pantelić tekende besloot de club hem eerst te verhuren aan Kilkisiacos. De club speelde op het derde niveau en zodoende kon Pantelić zich op een lager niveau al direct profileren. In zijn eerste jaar bij Kilkisiacos scoorde de 16-jarige Pantelić 15 goals in slechts 8 maanden. Helaas schoot het noodlot en raakte de jonge Pantelić geblesseerd aan zijn knie. Zo erg geblesseerd dat hij geopereerd moest worden en een revalidatietijd in moest lassen. Iraklis besloot hem daarom ook terug te halen. Na zijn blessure speelde Pantelić zijn wedstrijden alsnog voor Iraklis in de jeugd. Pas in 1996 kreeg hij zijn eerste echte profcontract aangeboden. De club wilde zelfs dat Pantelić zich zou laten naturaliseren tot Griek. Maar daar had Pantelić geen zin in. De Grieken hadden zelfs al een naam voor hem: Markos Pantelics. Maar Pantelić was niet te vermurwen. Hij bleef een trotse Serviër. Iraklis was zwaar beledigd en teleurgesteld, maar Pantelić liet zich niet overhalen. Na één professioneel seizoen bij Iraklis besloot hij in te gaan op een aanbieding om proef e spelen bij de Parijse topclub, Paris st. Germain. PSG wilde graag de Serviër een kans geven.

Toch weer Rode Ster

In de Franse lichtstad begon de 17-jarige Pantelić eerst in het B-team. PSG had een goed team. In het voorgaande seizoen wonnen zij de Europa Cup 2 van Rapid Wien met spelers als Rai, Loco, N’Gotty en Leonardo. Helaas liep het allemaal net wat anders. Door de ruzie die Iraklis had met de familie en ook PSG kreeg Pantelić een speelverbod van 10 maanden. Het Bosman-arrest was ook net ingegaan, dus de voetbalwereld stond qua transfers toen echt in brand. Er heerste heel veel onduidelijkheid en clubs wisten ook niet goed wat ze van de regel moesten denken. Toen het verbod was opgeheven begon Pantelić in het tweede en scoorde er aan de lopende band. De supporters waren gek met hem. Een beeld wat zich bij veel clubs zou herhalen. Toch haalde Pantelić nooit het eerste elftal, wat hem noopte om toch om zich heen te kijken. PSG wilde Pantelić verruilen aan Porto, maar de familie Pantelić had andere ideeën. Rio Ave zou de volgende club worden, ware het niet dat er een telefoontje uit Servië kwam. Dejan Stankovic wilde Pantelić graag terughalen naar Rode Ster. En Pantelić kon dat verzoek niet weerstaan. Rode Ster was nog steeds zijn droomclub. Maar eenmaal in Belgrado aangekomen bleek dat ze Pantelić helemaal niet wilde. De spits was vernederd. Met valse voorwendselen keerde hij terug, maar veel geluk zou hij er niet hebben. Het bleek dat een bestuurslid tegen de komst was. Pantelić was des duivels. Hiervoor had hij een lucratief contract afgezegd.

Zwitserland deed hem goed

Drie maanden duurde het tot de herfst van 1998 aanbrak. Pantelić kreeg een nieuwe kans aangeboden. Volgende stop was Sion. Pantelić kreeg een goede aanbieding, maar toen het contract ondertekend moest worden veranderde de club de voorwaarden. Pantelić verloor het vertrouwen in de voetbalwereld. Hoe kon het zijn, dat hem zoveel onrecht in korte tijd werd aangedaan? Toen Pantelić net de hoop op wilde geven kwam er toch goed nieuws uit Zwitserland. Lausanne Sport wilde hem graag inlijven. Pantelić besloot in te gaan op de aanbieding. Hij speelde 20 wedstrijden voor de club en scoorde daarin 14 keer. Tevens won de club de Zwitserse beker.