Vergeten voetballer #34: Keje Molenaar

De start van zijn carriere bij de plaatselijke FC Op 29 september 1958 werd in Volendam Cornelis Ignatius Maria Molenaar geboren. Naar goed gebruik in Volendam kreeg de kleine Molenaar de bijnaam Keje mee. De naam waarmee hij later dus furore maakte op de betaald voetbalvelden in Nederland. De reden voor een bijnaam in Volendam is een eeuwenoud gebruik. Dit werd vooral veroorzaakt door het feit, dat er weinig achternamen in Volendam aanwezig waren. De kleine Molenaar kon natuurlijk maar bij één voetbalclub beginnen en dat was natuurlijk de plaatselijke FC. Keje was een zeer verdienstelijk speler in de jeugd van Volendam. Tot aan het afronden van zijn VWO diploma bleef hij FC Volendam trouw. Molenaar was een sterke verdediger/middenvelder die ook zijn lengte mee had. Na de afronding van zijn VWO studie moest hij een vervolg keuze maken en die maakte hij door in Amsterdam te gaan studeren. Inmiddels was Molenaar ook in Zeist opgevallen. Keje speelde toen al bij de vertegenwoordigde nationale teams in de jeugd. Molenaar rondde zijn Pedagogische studie af en maakt tegelijkertijd zijn debuut bij FC Volendam in de eredivisie. In het volgende seizoen (1979/1980) speelde Molenaar een fantastisch seizoen. En de gehele vaderlandse top wilde graag de talentvolle Volendammer inlijven. Maar Keje had maar één droomclub en dat was de club die dat jaar ook landskampioen werd. Molenaar koos voor Ajax Amsterdam. Bij zijn keuze voor Ajax sprak hij dan ook de woorden: “Ajax is mijn club, voor Ajax spelen is dan ook een droom die uitkomt”. Molenaar maakte dus zijn overstap naar Amsterdam voor een bedrag van €250.000,- Hij kwam bij de kampioen in een selectie die weliswaar Simon Tahamata helaas zag verdwijnen, maar o.a. Piet Hamberg en Edo Ophof aantrok. Het team herbergde echter nog voldoende talenten met o.a. Schrijvers, Lerby, Arnesen, Schoenaker, Kieft en La Ling. Helaas voor Molenaar en Ajax kwam er geen vervolg van een hernieuwd kampioenschap. AZ had dat jaar een ongekend topjaar en kroonde zich uiteindelijk als kampioen. Ajax werd weliswaar tweede, maar dat was voor de Amsterdammers een bittere pil, omdat de achterstand op AZ enorm was. Er moest dus iets gebeuren met de toenmalige selectie. Molenaar speelde dat seizoen best aardig. Hij begon direct in de basis en had vooral in de beginmaand Augustus een uitstekende start. Ajax verloor thuis weliswaar van Wageningen met 2-4, maar de twee goals waren wel van het conto van de jonge Volendammer. Uiteindelijk zou Molenaar tot 16 wedstrijden komen met in totaal 4 doelpunten.

De terugkeer van de verloren zoon

In zijn tweede seizoen was het dan toch weer feest aan het einde van het seizoen. Het werd uiteindelijk een legendarisch seizoen. De reden was vooral omdat het Ajax was gelukt in December 1981 de verloren zoon aan te trekken. Vanuit Amerika keerde Johan Cruijff terug naar De Meer. Op 6 december 1981 liet de “Verlosser” zien dat hij het voetballen nog altijd niet verleerd was. Molenaar moest helaas op de tribune toekijken vanwege zijn rode kaart eerder tegen AZ. In de 22e minuut begon Cruijff aan een solo die op de rand van het strafschopgebied eindigde met een lob. De bal leek eeuwenlang onderweg. Keeper Edward Metgod bleef de bal nakijken, totdat hij uiteindelijk eindigde in de goal. De Meer ontplofte. De rest van het seizoen was er een voor de geschiedenisboeken. Na de winterstop verloor het team van trainer Kurt Linder nog maar één keer en dat was de bekerwedstrijd tegen DS’79 (de voorloper van FC Dordrecht). Molenaar speelde 22 wedstrijden en scoorde hier maar liefst 7 keer in. Echter zijn verhouding met trainer Linder was erg slecht. Het was ook het seizoen van Wim Kieft met maar liefst 33 goals. En het was ook de doorbraak van de spits Marco van Basten en een toptalent uit Denemarken, genaamd Jesper Olsen. Was het voorgaande legendarisch met de komst van Cruijff, dan was het seizoen 1982/1983 nog beruchter. Het was namelijk de overgang naar de jeugd, want aan het einde van het seizoen zou er afscheid worden genomen van Piet Schrijvers, Lerby (was al halverwege het voorgaande seizoen akkoord met Bayern München) en de meest ruchtmakende transfer, die van Cruijff naar de aartsrivaal. De laatste transfer was een klap in het gezicht van de supporters. Het seizoen echter was een zegetocht voor bovengenoemde spelers. Zo ook de laatste emotionele thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard die eindigde in een spectaculaire 6-5 overwinning. Ook de beker was een prooi voor de Amsterdammers door in de finale met 1-3 NEC te verslaan. Ajax scoorde uiteindelijke 102 doelpunten. Molenaar was een zeer gewaardeerde basisspeler. Hij maakte dat seizoen uiteindelijk 4 goals. Het seizoen 1983/1984 was de ommekeer in de gedachten om de jeugd weer de kans te geven. Ronald Koeman kwam als nieuwe verdediger/middenvelder naar De Meer. Felix Gasselich kwam als de nieuwe verlosser naar Amsterdam in de hoop Johan Cruijff te vergeten. Helaas werd de jonge garde van tevens jonge trainer Aad de Mos geen kampioen. Cruijff had zijn ultieme wraak tegen Ajax voorzitter Ton Harmsen, die algemeen werd gezien als kwade genius in zijn vertrek. Maar de Ajax supporters zullen dat seizoen nooit vergeten door de galavoorstelling van Ajax tegen Feyenoord in het Olympisch Stadion. Als schrijver van deze column haal ik alle beelden van toen zo terug op mijn netvlies. Ik zal deze wedstrijd nooit meer vergeten, omdat het spel van Ajax in die wedstrijd een absolute afspiegeling was van alles wat de club zo mooi maakt.

De Klassieker van 18 september 1983

We schrijven de dag 18 september 1983. Feyenoord had uiteraard Cruijff in de ploeg, maar ook de jonge Ruud Gullit speelde mee. Bij Ajax was de opstelling: Galjé, Mölby, Rijkaard, Koeman, Boeve, Ophof, Gasselich, Silooy, Vanenburg, Van Basten en Olsen. Reservespelers zijn Molenaar en van ‘t Schip. Vooraf werd De Mos geprezen om zijn durf om zoveel jonkies in het veld te zetten tegenover de routine van Feyenoord. Maar de eerste 25 minuten waren magnifiek van Ajax kant. Ajax speelde Feyenoord horendol. En binnen 23 minuten was de stand 3-0. Het met 40.000 supporters bezette Olympisch Stadion werd helemaal gek. Cruijff werd uitgelachen. En dat zinde de Meester niet. Feyenoord zette aan en binnen 33 minuten was de stand 3-2. Met kunst en vliegwerk hield Ajax stand tot aan de rust. In de rust kreeg Molenaar het seintje om in te vallen voor Gasselich. De Mos wilde meer power op het middenveld en die wissel was een geniale zet. De Volendammer was eerder teleurgesteld juist in deze wedstrijd niet te mogen starten. De energie droop bij opkomst van de tweede helft van zijn hele lijf. Feyenoord zette aan, maar kreeg de bal niet langs doelman Galjé. In de 61e minuut kreeg Ajax een corner. De bal kwam op het hoofd van Molenaar die hoog boven iedereen uit torende. Hij kopte de bal tegendraads over de de geklopte Hiele die de bal schitterend nakeek en met een hele mooie boog in de goal belandde…. 4-2! Molenaar werd bedolven. Het stadion explodeerde werkelijk. De regen gutste met bakken uit de hemel. Maar alles wat Ajax was verdween in diezelfde hemel. Je voelde in het stadion dat de goal van Molenaar een bevrijding was. Wat daarna volgde was een absolute voetbalshow die voor eeuwig in de geschiedenisboeken zou verdwenen. Waarbij vooral Van Basten en Olsen excelleerde. Iedereen die de beelden kent, zal deze nooit meer vergeten. En Keje had daar een hele belangrijke bijdrage in. Helaas eindigde het seizoen minder. De jonge ploeg had moeite om het hoge niveau vast te houden. En uiteindelijk eindigde het als tweede. Molenaar speelt dat seizoen 25 wedstrijden en scoort hierin 2 doelpunten. Molenaar speelde het laatste seizoen veel afwisselend in de basis en dan weer vanaf de bank. Ondanks zijn doorlopende contract besloot Molenaar in de zomer terug te gaan naar zijn geliefde Volendam. Dat werd ook versterkt door het idee dat Molenaar al bezig was met een carriere na het voetballen. Molenaar was begonnen met zijn studie Advocatuur. In de zomer van 1984 keerde Keje dan ook weer terug naar het beroemde vissersdorp. Hij speelde er in het seizoen 1984/1985 een redelijk seizoen, echter hij kon niet voorkomen dat de heen-en-weer wederom van de kant gehaald moest worden. Volendam degradeerde wederom. Molenaar was nog te ambitieus om zijn wedstrijden te spelen in de Eerste Divisie. In de zomer van 1985 stond opeens Feyenoord op de stoep. Molenaar dacht wat zijn grote idool (Cruijff) kon, kon hij ook. En zodoende tekende Molenaar voor drie seizoenen voor Feyenoord. Ajax was het seizoen ervoor weer kampioen geworden en de aartsrivaal wilde de schaal weer graag terughalen. Molenaar maakte de vier seizoenen vol bij de Rotterdammers. Zij het met wisselend succes. Het waren de jaren van de opkomst van PSV. Molenaar werd met Feyenoord zelfs de laatste twee jaar 6e en 4e. Dat deed Molenaar besluiten om nog een keer goed geld te gaan verdienen bij John van Dijk en zijn ambitieuze plan met SVV. Echter het duurde tot aan het tweede seizoen van Molenaar totdat de succesvolle ploeg kampioen werd. Molenaar maakte dat al niet meer mee als speler.