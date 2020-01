Geschreven door Jeroen Baaij 05 jan 2020 om 11:01

De vergeten voetballer is een speler, die in dienst van Ajax is geweest en die op ons supporters een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Of een Ajax-voetballer waar wij goede en warme herinneringen aan hebben beleefd, een voetballer die bekend is geworden door een incident of gewoon om zijn verdiensten voor onze mooie club. Deel 25 van deze rubriek willen wij aan een bijzondere voetballer toewijzen.

Voordat er mensen zijn die aangeven, dat wij hem nooit zijn vergeten, klopt dat natuurlijk. De speler die wij in editie 25 een speciaal plekje willen geven is een Braziliaanse voetballer. De aanduiding van sierlijke voetballer is op zijn lijf geschreven. Het is niet zo zeer dat wij hem vergeten als Ajax supporters, maar we hebben ook hele jonge supporters die hem niet vanuit zijn Ajax tijd kennen. De speler over wie het gaat is niemand minder dan een van de beste linksbacks die wij ooit hebben gehad: Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, of wel gewoon Maxwell.

Begin bij Cruzeiro

Maxwell werd geboren op 27 augustus 1981 in de Braziliaanse gemeente Cachoeiro de Itapemirim in de deelstaat Espírito Santo. De gemeente blonk in zijn jongere jaren niet uit in goede voorzieningen voor talentvolle voetballers. Maxwell besloot daarop zijn geluk te beproeven in Belo Horizonte (Minas Gerais) bij de fameuze opleiding van Cruzeiro. Tweevoudig Copa Libertadores winnaar Cruzeiro Esporte Clube was en is nog steeds een talentenfabriek. Beroemde spelers als Alex, Dida, Maicon, Ronaldo (de oud PSV’er), Toninho Cerezo en oud-Ajacied Kerlon (‘de zeehond’) droegen het blauw/witte tenue. Op 18e jarige leeftijd kwam Maxwell bij de selectie van Cruzeiro. Maar het duurde nog een aantal maanden voordat hij dan echt zijn debuut kon maken. Ondertussen maakte Maxwell enorm veel indruk in de jeugd van zijn club. En werd zijn naam al door de vele Europese scouts in de boekjes geschreven. Maxwell maakte in het seizoen 2000-2001 op 19e jarige leeftijd zijn debuut bij het eerste team van de Blauw/witte brigade. Zijn carriere zou maar één jaar duren, omdat Europa lonkte. Zijn keuze viel op de aantrekkingskracht van de beste Nederlandse club; Ajax Amsterdam.

Maxwell werd Ajacied en kampioen

In de zomer voor het seizoen 2001-2002 lukte het Ajax om de strijd om zijn handtekening te winnen. Maxwell werd Ajacied. Maxwell begon in de aanloop van het zeer succesvolle seizoen 2001-2002 als reserve. De concurrentie was groot in de selectie van trainer Ronald Koeman. Zlatan, Trabelsi, Van de Vaart, Mido, Van der Meijde en Christian Chivu waren de grootste talenten van de ploeg. Maar Maxwell was direct vanaf de eerste competitiewedstrijd de vaste linksback. In de tweede competitiewedstrijd moest Ajax direct naar de aartsrivaal uit Rotterdam en won aan de hand van Maxwell met 1-2. Maxwell viel op door zijn sierlijkheid, onverschrokkenheid en fluwelen techniek. Maxwell werd direct in de armen gesloten van de Ajax supporters en ook de dames liepen met de Braziliaan weg. 24 wedstrijden speelde hij uiteindelijk in zijn debuutjaar. Met Maxwell werd Ajax dat seizoen meer dan terecht kampioen. Waar ze hem in zijn geboorteland (nog) niet zagen staan, was Nederland onder de indruk geraakt van de linksback van Ajax. In vele opzichten leek hij op onze huidige linksback, Tagliafico.

Maxwell had zijn plaats verworven als vaste linksback en geen trainer die meer om hem heen kon. Maxwell was bij Ajax dikke maatjes met Zlatan. De twee voetballers (de een uit Zweden en de ander uit Zuid-Amerika) hadden een natuurlijke klik en werden ook nog eens erg goede vrienden. Later zouden ze elkaar ook blijven volgen. Maxwell pakte de grote Zweed in het begin op en was (ondanks zijn toch jeugdige leeftijd) voor de stoere Zweed een soort van grote broer. Maxwell nam Zlatan onder zijn hoede en daar gedijde de Zweed prima onder. In Maxwell’s tweede seizoen speelde hij in totaal 45 wedstrijden en scoorde hierin 4 keer. Hoogtepunt en direct het dieptepunt waren de Europese wedstrijden van Ajax dat seizoen. Ajax maakte in de Europese campagne enorm veel indruk, die pas in de laatste minuut van de kwartfinale tegen AC Milan werd gestuit. Die dreun in Milaan kwam als een mokerslag aan. En die klap werkte (helaas) nog heel lang na. Helaas moest Maxwell in die wedstrijd geblesseerd toekijken. In de competitie werd het tweede op 1 punt van PSV. En in de beker verloor Ajax in de halve finale. Ajax won, net als afgelopen seizoen, heel veel sympathie bij de (neutrale) voetbalsupporters, alleen er was geen prijs die het bij vlagen schitterende voetbal die dat kon bevestigen.

Weer kampioen met Ajax

In het seizoen 2003-2004 (zijn derde seizoen) waren de rollen weer omgekeerd. In Europa was het treurnis. Zo behaalde de ploeg maar 6 punten in een poule met wederom AC Milan, Celta de Vigo en Club Brugge. Maar daar waar Europa snel het avontuur voorbij was, daar sloopte Ajax de clubs in de eredivisie wel. En weer aan de hand van de linksback uit Brazilie. 31 wedstrijden speelde hij dat seizoen voor Ajax en daarin maakte Maxwell 2 doelpunten. Hoogtepunt dat seizoen was de 2-1 overwinning tegen PSV met Maxwell op de linker middenveldpositie. Na een 0-1 achterstand in de rust wist Ajax de achterstand om te buigen in een 2-1 overwinning, waarbij de gelijkmaker van Sneijder uit een voorzet van Maxwell kwam. Ajax werd met 6 punten voorsprong op PSV gekroond tot kampioen. Maxwell kwam naast zijn 2 goals ook nog tot 5 assists.

Onderwijl begon het wel te borrelen bij Maxwell om niet een stap voorwaarts te maken in zijn carriere. Inmiddels had ook de Braziliaanse bondscoach Carlos Alberto Parreira zijn weg naar Amsterdam gevonden. Immers zijn problemen aan de linkerkant zouden met de gigant van Ajax direct zijn opgelost. Ajax was dan ook bevreesd dat Mino Raiola Maxwell zou wegkapen. Toch was Maxwell aan het begin van het seizoen 2004-2005 nog van de partij. Maxwell had zijn vaste plekje op de linksback plaats weer ingenomen. Het zou uiteindelijk het seizoen van “net niet” worden. Dat had ook deels te maken met het vertrek van zijn vriend Zlatan tijdens de tweede wedstrijd van het seizoen. Maxwell verloor zijn maatje, die de overstap maakte naar Juventus. Daarmee vielen de automatismen in de aanval van een groot deel weg. Maxwell zou na Sneijder en Nigel de Jong de meeste wedstrijden spelen. Immers Koeman had zijn sterkhouder aan de linkerkant hard nodig. Met zijn rushes was Maxwell een ware plaag voor de tegenstanders. Hij wist dat seizoen 4 te scoren. Het seizoen eindigde echter in een groot drama voor Maxwell. In de halve finale van de beker sprong hij over zijn tegenstander en kwam verkeerd terecht. Diagnose: afgescheurde knieband. En daarmee was direct het einde seizoen. Ajax verloor de halve finale van Willem II met 1-0. Maxwell miste door zijn blessure de laatste 5 wedstrijden van het seizoen.

Overstap naar het ijzersterke Internazionale

Ergste was dat Maxwell zijn mogelijke transfer in de koelkast kon plaatsen. Het herstel van zijn blessure zou maanden duren. En daarmee was ook direct het seizoen 2005-2006 ten einde. Maxwell speelde daarin geen enkele wedstrijd. Ajax moest anticiperen op het wegvallen van Maxwell en koos voor Olaf Lindenberg en de gehuurde Spanjaard Juanfran als mogelijke vervangers. Het was echter Urby Emanuelson die het plekje van Maxwell over zou nemen. Maxwell zou het shirt van Ajax niet meer dragen. Op 30-1-2006 werd bekend gemaakt dat Maxwell een contract had getekend bij Internazionale Milan. Het was het idee van Inter om Maxwell eerst bij het tevens Italiaanse Empoli te laten wennen. Echter daar kwam niets van. In het seizoen 2006/2007 zou Maxwell zijn eerste opwachting maken voor de blauwzwarte brigade uit Milaan.

Het huwelijk van Maxwell met Internazionale was een regelrechte hit. In de drie seizoenen dat Maxwell uit kwam voor de Milanese topclub werd hij in alle jaren Italiaans kampioen. Met spelers als Materazzi, Samuel en Zanetti had Inter een geweldige verdediging. Voorin liep Zlatan, Recoba, Crespo en Adriano. Het kon niet op. Inter was gewoonweg niet te kloppen. In zijn uiteindelijk laatste (en derde) seizoen verloor Maxwell echter zijn basisplaats, wat direct ook voor hem een signaal was om Milaan achter zich te laten. Na 3 seizoenen met 104 gespeelde wedstrijden stond daar ineens zijn droomclub op de stoep.

Contract bij zijn droomclub

Aan het begin van het seizoen 2009/2010 werd door Barcelona bekend gemaakt dat Maxwell voor de Catalaanse topclub had gekozen. De winnaar van de laatste Champions League zocht kwaliteit en voetballend vermogen en kwam zo uiteindelijk terecht bij Maxwell. Onder leiding van de zeer succesvolle coach (en oud-speler) Guardiola werd Dreamteam 2 nagebootst. En weer kwam Maxwell zijn grote vriend Zlatan tegen. Naast de oersterke zweed bulkte het team van de kwaliteit met Alves, Pique, Puyol, Henry en een ene Lionel Messi. Maxwell tekende een contract voor 5 jaar in Catalunya. En zoals het Maxwell wel vaker gebeurde werd de Braziliaan weer kampioen. In de halve finale van de CL strandde de ploeg van Guardiola helaas. De titel van het jaar ervoor kon zo niet herhaald worden. Maar de ploeg werd in eigen land wel weer kampioen. Toch speelde Maxwell niet alles. Eric Abidal had de voorkeur, maar door een blessure in het tweede gedeelte van Abidal kwam Maxwell uiteindelijk tot 25 wedstrijden in de competitie.

Het seizoen erna, 2010/2011, was Barcelona met Maxwell weer terug aan de top. Zlatan was na ruzie met Guardiola vertrokken richting AC Milan. Henry vertrok naar Amerika en Touré (die ook moeite had met de maniakale Guardiola) vertrok naar Manchester City. Voor deze drie stonden de volgende aankopen, Mascherano, Affelay, Adriano en vooral David Villa, die wederom een gooi moesten gaan doen naar de top van Europa. Aangevuld met Iniesta, Xavi en vooral Messi was het egoïsme weer verdwenen en maakte plaats voor een nieuwe voetbalmachine. Maxwell won dat seizoen de nationale titel en als hoogtepunt de Champions League. De halve finale werd in een thriller in twee wedstrijden in het voordeel van Barcelona beslecht. Slachtoffer in die halve finale was aartsrivaal Real Madrid. In de finale stond wederom (net als twee jaar geleden) Manchester United. En weer waren het de mannen van Guardiola die zich als winnaar mochten kronen. Met een excellerende Messi als middelpunt won de ploeg met 3-1 van de Engelse grootmacht. Maxwell speelde niet en zat op de tribune, maar het plezier was er niet minder om. Eindelijk was hij onderdeel van een ploeg die de belangrijkste teamprijs die er is voor een voetballer, won.

Afscheid in Parijs

Het seizoen 2011/2012 was uiteindelijk zijn laatste. Het werd voor Maxwell steeds lastiger om een vaste plek in het team van Guardiola te bemachtigen. In januari 2012 besloot hij in te gaan op de avances van de Qatar Sports Investments. Zijn nieuwe woonplaats werd Parijs, waar hij deel uit gaan maken van het sterrenensemble van Paris Saint Germain. Maxwell tekende voor 3 jaar bij de Parijzenaren. 6 seizoenen speelde Maxwell in het shirt van PSG. Hij scoorde in die 6 seizoenen maar 1 goal. Het seizoen 2016/2017 was zijn laatste seizoen voor Maxwell. Zijn carriere was dan ook ten einde. Na 16 seizoenen vond de Braziliaan het genoeg.

Maxwell zal in onze herinneringen voortleven als een ontzettend mooie en vooral zeer goede voetballer. Zijn vechtlust doet heel veel denken aan de huidige linksback van Ajax, Nico Tagliafico. Maxwell was echt een publiekslieveling. Keurig in de omgang, vriendelijk ook. Maar vooral zijn voetbalkwaliteiten waren echt speciaal. Maxwell bracht altijd druk naar voren met zijn rushes. Zijn sierlijke manier van bewegen. Het was een genot om naar te kijken. Daarom zullen de Ajax supporters deze geweldenaar uit Cachoeiro de Itapemirim nooit vergeten. Zijn plek in deze rubriek is meer een ode aan de voetballer, Maxwell.