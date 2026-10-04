Verheijen waarschuwt na blessures Brobbey en Dolberg: "Het probleem.."

Raymond Verheijen ziet een logische verklaring voor de hamstringblessure die Brian Brobbey opliep bij het Nederlands elftal. De inspanningsfysioloog waarschuwt in gesprek met De Telegraaf dat verschillende blessures niet zomaar over één kam kunnen worden geschoren. Naast de oud-Ajacied raakte tijdens deze periode onder meer ook Ajax-spits Kasper Dolberg geblesseerd.

"Je kunt niet al die blessures op één hoop gooien, maar als je de situatie van Brobbey pakt, dan is daar wel een hele logische verklaring voor te geven", begint Verheijen. Volgens hem speelt het explosieve karakter van Brobbey daarbij een belangrijke rol. "Brobbey is een heel explosieve speler. En die heeft de spieren van Usain Bolt, terwijl minder explosieve spelers de spieren hebben van een marathonloper. Even gechargeerd gezegd." "Explosieve spelers met de spieren van Usain Bolt hebben langer nodig om te herstellen van een wedstrijd. Dus als jij op zondag een zware wedstrijd speelt tegen Manchester City, één van de beste teams ter wereld, dan heb jij als explosieve speler wel 72 uur nodig om volledig te herstellen. Dus dat betekent dat je maandag, dinsdag en woensdag aan je herstel moet werken."

Brobbey sloot na het duel met Manchester City aan bij het Nederlands elftal, waar Xavi Hernández bezig is zijn nieuwe speelwijze in te slijpen. Verheijen begrijpt dat de bondscoach veel trainingsuren wil maken, maar ziet daarin tegelijkertijd een risico. "Xavi is net begonnen als nieuwe bondscoach, dus hij wil een nieuwe speelwijze inslijpen. Dat is totaal begrijpelijk. Dat communiceren in het veld, waar ik het net over had, wil hij ontwikkelen." "Daar moet je dus vaker voor trainen, je moet langer trainen, want je hebt die uren nodig om dat te creëren. Dus vanuit Xavi's perspectief is het logisch dat hij uren wil maken om tactisch te trainen. Maar Brobbey heeft 72 uur nodig om te herstellen van Manchester City. Dus als jij dan met Brobbey flink gaat trainen op de dagen dat hij eigenlijk herstel nodig heeft, dan is hij, in plaats van dat hij zijn vermoeidheid van Manchester City kwijtraakt, alleen maar bezig die vermoeidheid verder te vergroten."

Volgens Verheijen zit het probleem vooral in het opstapelen van die vermoeidheid. "Kijk, vermoeidheid tijdens een training of vermoeidheid tijdens een wedstrijd niet, dat hoort er gewoon bij en is logisch. Het probleem is het opstapelen van vermoeidheid over een langere periode. Dus dat je tussen trainingen en wedstrijden niet volledig herstelt, waardoor je over langere tijd vermoeidheid opstapelt." "Het gevolg daarvan is namelijk dat je zenuwstelsel trager wordt en dat het signaal van je hersenen naar je spieren langzamer wordt, waardoor je tijdens explosieve voetbalacties de controle over je spieren verliest. En met name bij explosieve spelers als Brobbey is het gevaar het grootst. De hamstring werd waarschijnlijk overrekt, omdat het signaal vanuit zijn hersenen te laat arriveerde bij zijn rechterhamstring om zijn naar voren zwaaiende been op tijd af te remmen."