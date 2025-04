Verhoeven over zijn Ajax-tijd: "Hij ging ook veel over de grens"

Verslaggever Jesper Langbroek vroeg welke speler het meeste indruk maakte op Verhoeven tijdens de training. "Luis Suárez had je. Suárez had op dat moment, dacht je echt van, die man wil gewoon meer winnen dan jij. Maak niet uit, hij wil gewoon meer winnen dan jij. Dus elke scrimmage had ie, elk duel had ie, hij wilde gewoon meer winnen", aldus de voormalig sluitpost.

In zijn zeer succesvolle carrière bracht deze vechtlust Suárez naar de absolute top en vele hoofdprijzen. "Maar daarom ging hij ook veel over de grens heen. Dat zit nu eenmaal ook in dat karakter. En daarom doet hij dingen die anderen niet kunnen", besloot Verhoeven.