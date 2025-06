'Verhoeven wilde liefje Sneijder': "Bloemstuk als een kerstboom"

"Wesley Sneijder vindt dat Rico maar een paar flinke klappen moet krijgen, die zal hij ook wel krijgen als hij in de ring staat", zei Santegoeds in de podcast Strikt Privé. Volgens hem zit er "wat fout" tussen de twee, en zou dat alles te maken hebben met een opmerkelijk incident uit het verleden.

"Er is ooit wat gebeurd. De toenmalige partner van Rico (Jacky) had op het afschrift van de creditcard gezien dat Rico bloemen had gestuurd naar Yolanthe", vertelt Santegoeds. En dat was niet zomaar een bosje bloemen. "Niet zomaar een boeketje, maar voor 800 dollar. Dat moet het zijn, want verder leg ik geen link."

Het zou dus gaan om een mogelijk romantisch gebaar richting Yolanthe Cabau ten tijde van haar relatie met Sneijder, of kort daarna. "Rico heeft geprobeerd om Yolanthe in te pakken," aldus Santegoeds. "Dat is een bloemstuk zo groot als een kerstboom."