Verhuurde Ajacied opnieuw uitgeschakeld met een spierblessure

Amber
bron: Leeuwarder Courant
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano Foto: © BSR Agency

Amourricho Van Axel Dongen is opnieuw getroffen door een blessure. Volgens de Leeuwarder Courant kampt de van Ajax gehuurde aanvaller met een spierblessure, waardoor hij wederom buitenspel staat.

De 20-jarige buitenspeler werd deze zomer door Ajax verhuurd aan sc Heerenveen, maar zijn seizoen wordt tot nu toe getekend door fysieke problemen. In de eerste weken moest Van Axel Dongen nog optrainen en rustig gebracht worden. Pas in de vijfde speelronde, tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord (1-0 verlies), maakte hij zijn debuut voor de Friezen.

Een week later mocht hij opnieuw invallen in de 3-2 zege op NEC. Kort daarna sloeg het noodlot opnieuw toe: Van Axel Dongen liep een nieuwe blessure op en moest daardoor het uitduel met FC Utrecht aan zich voorbij laten gaan.

Het laatste Ajax Nieuws Amourricho van Axel Dongen
