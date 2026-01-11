Verhuurde Ajacied Van Axel Dongen bezorgt Feyenoord puntenverlies

Amourricho van Axel Dongen heeft SC Heerenveen zondag een punt bezorgd tegen Feyenoord. De Ajax-huurling maakte in de slotfase de 2-2.

Feyenoord stond lang op een 1-2 voorsprong in Friesland, na goals van Leo Sauer en Sem Steijn. Vlak voor tijd viel Van Axel Dongen in en zeventien seconden later maakte hij de 2-2. Met zijn eerste balcontact bezorgde de aanvaller, die wordt verhuurd door Ajax, SC Heerenveen een punt.

Van Axel Dongen kwam dit seizoen amper in actie door blessures, slechts 56 minuten in totaal.