Verhuurde Gerald Alders (21) weet: "De mensen daar volgen me"

Gerald Alders kreeg tijdens zijn tijd in de jeugdopleiding van Ajax al snel te horen dat het bereiken van het eerste elftal geen eenvoudige opgave is. De verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan Telstar, waar hij ervaring opdoet in de Eredivisie. Zijn contract bij Ajax loopt nog door tot medio 2028. Alders speelde eerder op huurbasis voor FC Twente, maar in Enschede slaagde hij er niet in om veel speelminuten te maken.

Inmiddels probeert hij zich bij Telstar verder te ontwikkelen op het hoogste niveau. In een interview met ELF Voetbal Magazine vertelt de verdediger onder meer over zijn positie op het veld. Bij Telstar speelt Alders voornamelijk als rechtsback in een systeem met drie centrale verdedigers. Ook aan de linkerkant van de verdediging heeft hij de nodige ervaring, onder meer bij Ajax en FC Twente. Toch gaat zijn voorkeur uit naar de rechterflank. "Die plek ligt me goed. Bij Ajax en FC Twente heb ik eerder linksback gespeeld. Dat beviel me ook goed. Ik heb een lichte voorkeur voor de rechterkant. Daar kom ik net iets beter tot mijn recht."

De moeder van Alders komt uit Namibië. Een interlandcarrière bij de nationale ploeg van Namibië sluit hij voor de toekomst zeker niet uit. "De mensen van de voetbalbond daar volgen me. Namibië is qua bevolking niet zo groot. Voorlopig is dat niet aan de orde. Wie weet wat er in Nederland nog mogelijk is?", vertelt Alders.