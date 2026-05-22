Verklaring voor teleurstellende Weghorst: "Dat vertelde hij mij"
Wout Weghorst maakte donderdagavond weinig indruk tegen FC Groningen. Lentin Goodijk heeft een mogelijke verklaring voor het mindere optreden van de spits van Ajax.
De clubwatcher sprak met Weghorst en die bleek niet topfit te zijn. "Hij vertelde dat hij koorts had gisteren (donderdag, red.). Hij werd wakker met 38,5 graden koorts", vertelt Goodijk in een video-item van Voetbal International. "De meeste spelers willen dan overslaan, maar hij wilde het team helpen en in de basis beginnen."
Het zou een verklaring kunnen zijn dat de spits het vizier niet op scherp had tegen FC Groningen. "Misschien dat dat vijf of tien procent scheelt in de afronding. De afgekeurde goal zat er goed in, maar er waren wel een stuk of drie kansen die erin moesten", vervolgt Goodijk. "Hij gaf zelf ook aan dat hij had moeten scoren. Het mag geen excuus zijn."
