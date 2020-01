Geschreven door Jessica Westdijk 21 jan 2020 om 21:01

Over een week of 4 is het weer zover: Europees voetbal. Ajax treedt op 20 februari aan in het Coliseum Alfonso Pérez, zoals het onderkomen van Getafe zo mooi heet.

Het stadion biedt plek aan 17.000 voetballiefhebbers en dat betekent dat er slechts plek is voor 843 Ajacieden. Er zijn dus minder kaarten beschikbaar dan dat er Ajacieden zijn met EU+. Een kaartje kopen wordt dus spannend.

Op 23 januari om 10.00 start de verkoop voor Ajacieden met EU+, zij kunnen vanaf dat moment een kaartje kopen voor €37,50. Mochten er nog kaarten over zijn, dan gaan die vanaf 25 januari 12.00 in de verkoop voor Ajacieden met EU. Moet je je vliegticket nog boeken? Houd dan rekening met de omwisseltijden. Je moet je kaartje op de wedstrijddag tussen 12.00 en 14.00 ophalen in Madrid.