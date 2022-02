Geschreven door Idse Geurts 17 feb 2022 om 10:02

Aankomend weekend mogen de voetbalstadions weer volledig worden gevuld. Na lange afwezigheid, mogen de supporters eindelijk weer Ajax aanmoedigen in een volle Johan Cruijff ArenA. De afgelopen weken was er al plek voor enkele supporters, maar alleen seizoenkaarthouders konden aanwezig zijn in het stadion. Echter, door de versoepelingen, kan Ajax ook weer losse wedstrijdkaarten aanbieden. Alle Ajacieden zijn dus weer welkom in de Johan Cruijff ArenA.

Tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd komt RKC op bezoek. Seizoenkaarthouders kunnen vanaf vandaag, 17 januari, al een kaartje kopen. Hierna zijn leden van de supportersvereniging en Club Cardhouders aan de beurt. Zij kunnen respectievelijk op 18 en 19 januari een kaartje kopen. De losse kaartverkoop voor alle Ajacieden gaat van start op 21 januari. Op alle genoemde data komen de kaartjes beschikbaar om 10:00 uur. Wees er dus vroeg bij!

Ook kaarten voor de aankomende Champions League-wedstrijd tegen Benfica komen beschikbaar. Vanaf maandag 28 februari hebben seizoenkaarthouders drie dagen de tijd om een ticket te bemachtigen. Hierna vervalt deze reservering en kunnen leden van de supportersvereniging op 3 maart een kaartje kopen. Vrijdag 4 maart begint de verkoop voor ClubCardhouders.